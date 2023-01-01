Amazon MTurk

Amazon Mechanical Turk (MTurk) 是一个众包市场，使个人和企业可以更轻松地将其流程和工作外包给可以虚拟执行这些任务的分布式劳动力。这可能包括从进行简单的数据验证和研究到更主观的任务（例如调查参与、内容审核等）。 MTurk 使公司能够利用全球员工的集体智慧、技能和见解来简化业务流程、增强数据收集和分析并加速机器学习开发。 尽管技术不断进步，但人类仍然可以比计算机更有效地完成许多事情，例如审核内容、执行重复数据删除或研究。传统上，此类任务是通过雇用大量临时劳动力来完成的，这既耗时又昂贵且难以扩展，或者已经完成。众包是将耗时的手动项目分解为更小、更易于管理的任务的好方法，这些任务由分布式工作人员通过互联网完成（也称为“微任务”）。

网站： mturk.com

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