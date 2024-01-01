Amazing.photos 是一款 AI 个人资料照片生成器，用户只需上传 20 张照片即可轻松创建 100 多张令人惊叹的自己照片。 照片质量世界一流，全高清分辨率为 2048x2048。使用的人工智能技术称为稳定扩散，这是一种微调模型以识别特定人的形式。 用户拥有他们生成的照片，可以对它们做任何他们想做的事情，包括下载、共享、删除、出售或纹身。 这些照片安全地存储在德国法兰克福的服务器上，Amazing.photos 非常重视隐私，从不出售用户数据。付款是通过行业领导者 Stripe 处理的，Amazing.photos 永远不会看到或存储付款详细信息。

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