替代项 - amazee.io
Webflow
webflow.com
Webflow, Inc. 是一家美国公司，总部位于旧金山，提供用于网站构建和托管的软件即服务。他们的在线可视化编辑器平台允许用户设计、构建和启动网站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
Bubble
bubble.io
Bubble 是一种可视化编程语言和应用程序平台即服务，由 Bubble Group 开发，使非技术人员无需键入代码即可构建 Web 应用程序。相反，用户通过将元素拖放到画布上并定义工作流程来控制逻辑来绘制界面。 Bubble 的愿景是让手工编码在很大程度上变得过时。虽然它是可视化的，但它确实需要一些学习，并且可以用来创建比面向模板的 Web 应用程序构建器（例如 Wix）更高级的功能。它在学校中用于教育目的，并被其他组织用于商业目的。Bubble 提供 API 集成、模板和插件。该平台随后还在 Bubble 生态系统内构建的模板、插件和服务中引入了新的利基提供商。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端开发人员体验和最高最终用户性能的 Web 项目。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一个支持多种编程语言的云平台即服务 (PaaS)。 Heroku 是最早的云平台之一，自 2007 年 6 月开始开发，当时仅支持 Ruby 编程语言，但现在支持 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被认为是一个多语言平台，因为它具有供开发人员在大多数语言中以类似方式构建、运行和扩展应用程序的功能。 Heroku 于 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 亿美元收购。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 通过在浏览器中提供由 VS Code 提供支持的预构建协作开发环境来简化开发人员工作流程。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在云中托管、运行和编码 Python！ 免费开始使用。我们的基本计划使您可以访问已安装完整 Python 环境的计算机。您可以直接从浏览器开发和托管您的网站或任何其他代码，而无需安装软件或管理您自己的服务器。
Glitch
glitch.com
简单、强大、免费的工具可用于创建和使用数百万个应用程序。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在云中构建、保护和运行网站和应用程序所需的唯一网络托管控制面板！获取 Plesk 托管平台！
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美国公司，为其他公司提供渐进式交付和实验软件。 Optimizely 平台技术提供 A/B 测试和多变量测试工具、网站个性化和功能切换功能。公司总部位于加利福尼亚州旧金山，在荷兰阿姆斯特丹、德国科隆、英国伦敦和澳大利亚悉尼设有办事处。
Contentful
contentful.com
利用现代内容平台更快地启动。 这是管理内容最简单、最快的方法：集成您的工具。跨渠道发布。使用我们行业领先的应用程序框架解锁您的团队。
Render
render.com
Render 是一个统一的云，可通过免费的 SSL、全球 CDN、专用网络和 Git 自动部署来构建和运行您的所有应用程序和网站。
Cloudways
cloudways.com
专为非凡体验而打造。托管云托管平台。专注于您的业务并避免所有网络托管麻烦。我们的托管托管保证了无与伦比的性能、可靠性和选择，以及作为您的扩展团队的 24/7 支持，使 Cloudways 成为不断发展的代理机构和电子商务企业的最终选择。
Pantheon
pantheon.io
Pantheon 是一个 WebOps 平台，团队可以在其中构建、托管和管理他们的网站。 Pantheon 提供您的企业在数字速度和敏捷性方面所需的一切。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最简单的无服务器平台开辟新天地。 Catalyst 是一个高度可扩展的无服务器平台，允许开发人员构建和部署世界一流的解决方案，而无需管理服务器。
IBM Cloud
ibm.com
IBM云计算是信息技术公司IBM提供的一套商业云计算服务。 使用 190 多种独特服务立即开始构建。
Sanity.io
sanity.io
Sanity 是一个统一的内容平台，可让您的团队实时协作，跨渠道构建引人入胜的数字体验。
Kinsta
kinsta.com
登录 MyKinsta 仪表板并管理在 Kinsta 上托管的 WordPress 网站。
Exotel
exotel.com
最可靠的云通信公司，提供一流的语音、消息和用户验证 API。解决方案包括号码屏蔽、IVRS、云 PBX、虚拟电话号码、呼叫软件、短信和呼叫自动化。受到全球 2500 多家企业的信赖。
Contentstack
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您想要的数字体验无处不在 借助唯一由排名第一的无头 CMS 提供支持的全自动可组合 DXP，将您的业务拓展到更多地方
BlackMesh
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使用 Qode Interactive 设计的优质 WordPress 主题构建完美的网站。发现具有各种功能和定制选项的令人惊叹的设计。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的私营平台即服务公司，专注于 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Storyblok
storyblok.com
Storyblok 是无头内容管理系统，使 100,000 多名开发人员和内容团队能够在任何数字渠道上创造更好的内容体验。
Northflank
northflank.com
全面的开发人员平台，可通过强大的 UI、API 和 CLI 构建和扩展微服务、作业和托管数据库。
Koyeb
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一个平台，您的一切服务。 Koyeb 统一平台可让您结合您喜欢的语言、框架和技术。借助流行语言的本机支持和内置 Docker 容器部署，可以部署任何应用程序。通过易于使用且可扩展的无服务器平台运行低延迟、响应迅速的 Web 服务和事件驱动功能。
Flywheel
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一体化 WordPress 代理托管平台。 在一处管理客户的 WordPress 网站，赚取经常性收入，并持续取悦他们。