替代项 - AlphaSense

Klue

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Klue 是一个由人工智能驱动的竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员和 CI 团队收集、策划和提供可操作的竞争对手洞察，以帮助销售人员赢得更多业务。 Klue 使企业销售团队能够通过提供有关竞争对手的动态洞察来赢得更多业务。该平台以独特的方式汇集了外部竞争情报和您所在领域团队的内部知识。然后，销售人员无论身在何处都可以轻松访问信息。由产品营销人员构建，旨在为组织在各种竞争环境中提供优势。