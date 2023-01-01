替代项 - AlphaSense
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo 是一家美国订阅式软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于华盛顿州温哥华，向销售、营销和招聘专业人士出售其商务人士和公司信息数据库的访问权限。该公司最初于 2000 年由创始人 Yonatan Stern 和 Michel Decary 创立，名为 Eliyon Technologies。被 DiscoverOrg 收购后，现任首席执行官为 Henry Schuck。 2020 年，Zoominfo.com 及其相关实体 Zoominfo-privacy.com 和 Zoomprivacy.com 进行了网络钓鱼尝试，从公共互联网来源中窃取个人信息，并以身份盗窃来威胁消费者除非...
Crunchbase
crunchbase.com
Crunchbase 是一个查找私营和上市公司商业信息的平台。 Crunchbase 信息包括投资和融资信息、创始成员和处于领导地位的个人、并购、新闻和行业趋势。 Crunchbase 网站最初是为了跟踪初创公司而建立的，包含全球范围内上市和私营公司的信息。 Crunchbase 通过四种方式获取数据：风险项目、机器学习、内部数据团队和 Crunchbase 社区。公众可以向 Crunchbase 数据库提交信息。这些提交的内容需要经过注册、社会验证，并且在接受发布之前通常会经过主持人的审核。 维基百科社区于 2019 年 3 月弃用其作为来源。
Similarweb
similarweb.com
Sameweb 是一家面向企业和中小型企业 (SMB) 客户的数字情报提供商。该平台提供网络分析服务，并向用户提供有关其客户和竞争对手网络流量的信息。
Data.ai
data.ai
data.ai（原 App Annie）为应用程序分析数据提供易于使用的平台和工具。与我们一起更有效地运行您的应用程序业务的每个阶段。
Crayon
crayon.co
Crayon 的竞争情报软件工具套件可帮助您发现并抓住机会，从而创造可持续的业务优势。
Databook
databook.com
Databook is the industry’s first platform for Strategic Relationship Management (SRM). If you haven’t heard of SRM yet, don’t worry—it’s new. SRM is a go-to-market process for deepening and expanding sellers’ connections with customers by aligning around a clear understanding of customer need. Here’...
Klue
klue.com
Klue 是一个由人工智能驱动的竞争情报平台，旨在帮助产品营销人员和 CI 团队收集、策划和提供可操作的竞争对手洞察，以帮助销售人员赢得更多业务。 Klue 使企业销售团队能够通过提供有关竞争对手的动态洞察来赢得更多业务。该平台以独特的方式汇集了外部竞争情报和您所在领域团队的内部知识。然后，销售人员无论身在何处都可以轻松访问信息。由产品营销人员构建，旨在为组织在各种竞争环境中提供优势。