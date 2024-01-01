替代项 - Allstacks
OpenProject
openproject.org
开源项目管理软件。在安全的环境中进行高效的经典、敏捷或混合项目管理。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 允许员工按照自己想要的方式工作，而不是按照软件规定的方式工作。客户可以在需要时获得他们需要的东西。
SonarCloud
sonarcloud.io
通过持续的代码质量增强您的工作流程，SonarCloud 自动分析和装饰 GitHub、Bitbucket、Azure DevOps 和 GitLab 上主要语言的拉取请求。
Geckoboard
geckoboard.com
轻松创建可共享的仪表板，使关键业务数据、指标和 KPI 清晰易懂。
GitClear
gitclear.com
代码。学习。重复。下一级软件开发人员指标，由不同于任何其他工具的代码审查工具提供支持。 GitClear 帮助工程团队共同跟踪 Google DORA 统计数据、减少技术债务并加快交付速度。
Jellyfish
jellyfish.co
通过 Jellyfish 工程管理平台实现工程绩效和战略协调。我们与 Jira 和 GitHub 等工具集成。 Jellyfish 帮助工程领导者将团队的注意力集中在对业务最重要的事情上，推动战略决策并交付成果。
Planisware
planisware.com
Planisware 是企业项目组合管理 (EPPM) 软件 Planisware V6（以前称为 OPX2）的编辑器，该软件面向多个行业，包括能源、医疗设备、高科技、航空航天和国防、化学品、政府、制药和汽车。 在过去五年中，Planisware 定期接受项目和项目组合管理 (PPM) 领域分析师的审查，例如 Info-Tech Research Group、Gartner、Forrester Research 和欧洲商学院。
Harness
harness.io
现代软件交付平台™ Harness 是业界第一个使用 AI 来简化 DevOps 流程的软件交付平台 - CI、CD、功能标志、云成本等等。
Code Climate Velocity
codeclimate.com
Velocity 综合来自存储库的数据，为您提供全面的可见性，并帮助您的团队实现持续交付。
Duecode
duecode.io
软件开发的决策顾问。一种衡量技术债务和代码质量的更好的新方法。非常适合工程领导者和非技术经理。
Screenful
screenful.com
Screenful 是获取可视化仪表板和自动化团队状态报告的最简单方法，可以让每个利益相关者了解项目状态的最新情况。 Screenful 与 Jira 或 Trello、GitLab 和 Asana 等最常见的任务管理工具集成，并根据您的项目和任务构建报告和见解。它是一个开箱即用的仪表板，用户只需进行最少的设置。借助 Screenful 仪表板，用户可以跟踪团队速度、任务/问题前置时间和周期时间、当前瓶颈等信息，并获得所有项目的高级视图。将其视为您最喜欢的任务管理工具的类固醇仪表板！
Kantree
kantree.io
灵活的工作管理平台，释放集体智慧。 Kantree 是一款用于规划、组织和管理整个公司工作的一体化工具包。
Echoes
echoeshq.com
测量和传达工程活动。 通过自动化洞察释放您团队的全部潜力。就工程工作的商业价值进行沟通。 Echoes 使工程领导者能够了解工程工作与业务目标的一致性以及他们的交付是否产生实际的业务影响。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智能驱动的云成本优化和性能调整，使 DevOps 和 SRE 团队能够最大限度地节省云成本、改善客户体验并无缝扩展。借助 Sedai，公司可以实现实时、持续的优化，以最少的人为干预来适应持续的变化和增长。 Sedai 使云团队能够通过自主云管理功能增强运营，轻松扩展并最大化投资回报率。
GoRetro
goretro.ai
让每一次冲刺都有影响力、高效且有趣。 利用 GoRetro 的数据驱动且引人入胜的回顾会议、冲刺计划活动和冲刺监控工具，提升您的敏捷冲刺交付水平。
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel 是一款 SaaS 产品，可通过使用指标并提供自动代码审查来帮助开发人员、经理、CTO 和所有公司了解其开发流程。这是软件开发的分析。停止猜测，开始做出基于数据的决策。
Snapshot Reviews
snapshot.reviews
Snapshot Reviews 是一个工程管理平台，通过为工程领导者提供对其团队开发进度、个人提供的代码审查以及编写的代码本身的可视化洞察，彻底改变了性能衡量。 Snapshot 从 Jira 和 GitHub 等工程工具中获取实时数据，使软件开发过程更加可视化。通过帮助编纂和衡量进度，它提供了个人和团队之间的透明度和一致性，从而提高了速度、实时数据和工作满意度。快照将日常活动与人工智能支持的公司整体绩效联系起来，将背景和相关性融入到日常工作中，从而培养出绩效更高、更有成就感的工程师。
AnalyticsVerse
analyticsverse.com
AnalyticsVerse 帮助工程团队提高可见性、消除障碍并更快地交付更好的产品。 AnalyticsVerse 的工程智能平台将来自不同开发工具的数据关联起来，并提供有关团队绩效和开发流程优化的可行见解。
OpsLevel
opslevel.com
OpsLevel 是一个内部开发人员门户 (IDP)，使工程团队能够自助提供快速构建和交付高质量软件所需的工具和信息。借助 OpsLevel，开发人员可以在软件生命周期中自助执行关键操作，平台团队可以确保最佳实践和标准从一开始就融入到所有内容中，整个工程组织可以获得他们所需的服务、存储库和集成的可见性，从而充满信心地更快地行动。
Embold
embold.io
Embold 通过在关键代码问题成为障碍之前发现它们来为开发人员和开发团队提供支持。它是高效分析、诊断、转换和维护软件的完美工具。通过使用 A.I.和机器学习技术，Embold 可以立即确定问题的优先级，提出解决问题的最佳方法，并在必要时重构软件。在当前的 Dev-Ops 堆栈中、在本地或在云端私下或公开运行它。
Athenian
athenian.com
Athenian 是一个基于数据的工程平台，为工程领导者提供端到端的可见性，以便他们能够了解“原因”，做出有根据的决策，并使团队与公司目标保持一致。 Athenian 使工程领导者能够通过以下方式不断改进： - 深入了解他们的交付流程 - 没有单独的指标 - 来自前工程领导者本身的一流支持
CodeScene
codescene.com
CodeScene 是一个代码分析、可视化和报告工具。交叉参考代码质量、团队动态和交付输出等上下文因素，以获得可操作的见解，从而有效减少技术债务并提供更好的代码质量。我们使软件开发团队能够做出自信的、数据驱动的决策，从而提高性能和开发人员的生产力。 CodeScene 指导开发人员和技术领导者： - 在一个仪表板中获得软件系统的整体概述和演变。 - 根据投资回报确定、确定优先级并解决技术债务。 - 使用强大的 CodeHealth™ 指标维护健康的代码库，减少返工时间，将更多时间用于创新。 - 与 Pull Request 和编辑器无缝集成，获得可操作的代码审查和重构建议。 - 为团队设定改进...
Uplevel
uplevelteam.com
Uplevel 是工程领导者的整体决策系统。 Uplevel 将先进的机器学习和数据科学应用于工具和协作数据，揭示并解释企业组织有效分配资源、按时交付价值和建立高绩效团队所需的难以找到的信号。我们的科学家在研究、组织科学、数据分析、人工智能和机器学习方面拥有数十年的综合经验（和多个博士学位），可帮助您将信号与噪声分开。最近的创新包括清理和丰富产品数据以推动优先级和一致性；检测复杂的工作、知识孤岛、中断和其他因素以减少瓶颈；以及先进的团队绩效建模，例如可用的深度工作时间和倦怠，以提高开发人员的能力。
Sleuth
sleuth.io
Sleuth 的 Accelerate / DORA 指标跟踪器使经理能够准确了解其软件交付性能，并深入了解瓶颈所在。开发人员喜欢使用 Sleuth，因为它提供了改进指标的所有上下文和功能。 Sleuth 与您的源代码控制、CI、问题跟踪器、功能标记、监控和事件管理集成，以跟踪整个生命周期中的更改 - 从首次提交或问题到生产部署和回滚。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics 正在通过安全、自动化、机器学习驱动的组织智能为 Salesforce 的成功制定标准。 - 监控健康状况和绩效：立即获得组织的整体视图。 - 提高安全性：查明安全性和合规性风险。 - 解锁生态系统见解：针对行业标准进行基准测试。 - 采取行动：快速识别并解决您的高优先级问题。 - 简化流程：在 Salesforce 内优化您的业务流程。我们的解决方案为最高管理层、Salesforce 管理员、架构师和顾问提供有关任何 Salesforce 组织的最广泛、最可行的见解。解决技术债务、冗余自动化和不断扩大的组织复杂性，更快地获得 Salesforce 投资的最佳...
DevDynamics
devdynamics.ai
DevDynamics 是一个工程分析平台，使工程领导者能够衡量和改进软件开发过程的每个部分。借助 DevDynamics，您可以 - 衡量 - 使用 DORA、SPACE 等指标 了解 - 通过见解和自动生成的报告 改进 - 通过最佳实践模板
Plandek
plandek.com
Plandek 是一个智能分析平台，使技术团队能够更快、更可预测地交付优质软件。 Plandek 使技术团队能够跟踪和推动他们的改进，并与利益相关者分享可理解的 KPI。它的工作原理是从交付团队的工具集中挖掘数据，以提供整个端到端软件交付流程的智能洞察。 Plandek 被 Gartner 和 Forrester 评为价值流管理领域的全球顶级供应商，并被全球企业客户用来提高其软件交付的效率。
Hatica
hatica.io
工程分析可提高开发人员的工作效率——Hatica 为工程团队提供工作可见性仪表板、可操作的见解和有效的工作流程，以提高团队工作效率以及远程和办公室环境中的参与度。永久免费计划可帮助您快速入门。
LinearB
linearb.io
LinearB 是现代企业软件工程智能 (SEI) 平台的先驱和领导者。全球超过 3,000 名工程领导者相信 LinearB 能够提高团队生产力、改善开发人员体验并以可预测的方式交付关键任务项目。 LinearB 的 SEI+ 平台使团队能够将工程数据的见解转化为强大的工作流程自动化。其结果是可扩展、具有抗变更能力的工程运营，并且能够全面了解业务影响。要了解更多信息，请访问 www.linearb.io
Waydev
waydev.co
利用工程堆栈中的见解来加快速度，使工程工作与业务优先级保持一致，并提高团队 DORA 指标和 SPACE 框架指标的可见性。