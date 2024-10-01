替代项 - Alloy Automation

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Entri 是自定义域的 API。我们使您的应用程序能够轻松连接、保护、销售和支持自定义域。 POWER 通过提供自定义域来激励产品升级。 Entri Power 使您只需几行代码即可快速轻松地部署此功能。销售 通过直接从您自己的应用程序 UI 向您的用户销售域名来创建新的收入来源。 Entri Sell 是一种免费产品，无论顶级域名如何，都会支付业内最高的佣金。集成就像添加几行代码一样简单 - 无需成为注册商。连接 通过自动为用户配置 DNS 记录，推动更快的用户采用和更好的保留。 Entri Connect 为连接自定义域创造了无缝的用户体验，并支持 35 个 DNS 提供商（并且还在不断...