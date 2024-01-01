Allganize AI文档理解平台Alli旨在为各种企业生产力挑战提供创新解决方案。 Alli提供AI聊天机器人、企业chatGPT和AI OCR，使其成为文档处理和分析的一站式解决方案。 它使用机器学习和模式识别来处理结构化和非结构化文档，实现卓越的准确性，成功率超过 99%。 Alli GPT 特别适合企业搜索用例，因为它提供来自内部和外部来源的准确答案，无需搜索多个文档。 另一方面，Alli Capture 可以自动从结构化和非结构化文档中捕获数据，从而显着减少手动处理时因错误和效率低下而导致的时间和成本。 Alli Answer 是一款自然语言处理工具，可为用户问题提供快速、准确的答案，以用户友好的方式组织信息。 Allganize 解决了不同行业面临的生产力难题，包括游戏、信息技术、电子商务、公共部门、建筑、石油和天然气、保险、金融服务和人力资源。 Allganize 的预训练模型和先进的数据流模型可以在几天内为这些行业构建定制解决方案，而无需编码。它还通过遵守安全法规和标准、实施安全设计实践以及进行持续审查以确保平台的安全性来保持高水平的安全性。总体而言，Allganize 拥有一套工具，可以帮助组织从其数据中获取见解。有效地处理非结构化数据，自动执行重复性和日常任务，并提高准确性。

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