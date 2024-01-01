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Alkira 通过以服务形式提供的全球统一网络基础设施重塑了云时代的网络。 Alkira 云网络平台是一种解决方案，可为企业提供极其简化的部署全球高速混合和多云网络的体验，通过集成的网络和安全服务端到端连接用户、站点和云。运营可见性、高级控制和治理。无需采购硬件、部署复杂的自制软件解决方案或学习云网络架构。只需在直观的数字设计画布上绘制您的网络，一键配置即可，然后在几分钟内开始使用。 Alkira Network Cloud 深受全球财富 100 强企业、领先的系统集成商和托管服务提供商的信赖。

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