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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。

将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。

将应用程序设为默认电子邮件客户端、排列窗口、控制通知等等！

当您离开办公桌时，使用密码或触控 ID 锁定应用程序。

拦截广告、阻止跟踪器访问您的个人数据并加快网站速度。

文本启用您的固定电话 - 通过现有语音电话线路激活商业短信。 Alive5 是团队收件箱，可让您的销售、服务和支持团队通过实时聊天与您的受众互动。

网站： alive5.com

免责声明：WebCatalog 与 Alive5 没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。

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