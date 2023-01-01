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无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个账户和应用程序。
将网络应用程序附加到菜单栏（托盘），通过键盘快捷键快速访问。
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文本启用您的固定电话 - 通过现有语音电话线路激活商业短信。 Alive5 是团队收件箱，可让您的销售、服务和支持团队通过实时聊天与您的受众互动。
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