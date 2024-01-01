替代项 - Akio.Cx

Brandwatch Consumer Intelligence

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Brandwatch 是一家数字消费者情报公司，总部位于英国布莱顿。 Brandwatch 销售六种不同的产品：Consumer Research、Audiences、Vizia、Qriously、Reviews 和 BuzzSumo。 Brandwatch Consumer Research 是一种“自助应用程序”或软件即服务，它对社交媒体数据进行存档，以便为公司提供信息和跟踪特定细分市场以分析其品牌在线形象的方法。该工具的覆盖范围包括博客、新闻网站、论坛、视频、评论、图像和社交网络，包括 Twitter、Facebook、Instagram 和 Reddit。用户可以使用文本和图像搜索来搜...