无代码 LLM 微调和评估。 Airtrain AI 是一个用于大型语言模型的无代码计算平台。 GPT-4 等专有人工智能模型非常强大，但也非常昂贵、缓慢、不可靠且不安全。 当企业希望将人工智能原型扩展到生产级产品时，他们面临着巨额人工智能费用、缓慢的 API 和高故障率。 另一方面，较小的语言模型已被证明能够与大型语言模型一起执行，并在高质量数据集上进行微调。 Airtrain AI 让人工智能从业者探索专有模型的替代方案，建立训练数据集，评估、微调并为大量开源法学硕士提供服务。

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