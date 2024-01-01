替代项 - Airmeet
ClickUp
clickup.com
我们的使命是让世界变得更加高效。为此，我们构建了一个应用程序来替换所有这些内容 - 任务、文档、目标和聊天。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Whova
whova.com
适用于现场、混合和虚拟活动的一体化活动管理软件
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite 是一家位于美国的活动管理和票务网站。该服务允许用户浏览、创建和推广本地活动。该服务向活动组织者收取费用，以换取在线票务服务，除非活动是免费的。Eventbrite 于 2006 年推出，总部位于旧金山，并于 2012 年在英国开设了第一个国际办事处。该公司目前在纳什维尔、伦敦、科克、阿姆斯特丹、都柏林、柏林、墨尔本、门多萨、马德里和圣保罗。该公司于2018年9月20日在纽约证券交易所上市，股票代码为EB。
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc. 是一家美国上市公司，为企业提供基于云的通信和协作解决方案。RingCentral 首席执行官 Vlad Shmunis 和首席技术官 Vlad Vendrow 于 1999 年创立了该公司。RingCentral 的投资者包括 Doug Leone、红杉资本、David Weiden、Khosla Ventures、 Rob Theis、Scale Venture Partners、Bobby Yerramilli-Rao、Hermes Growth Partners 和 DAG Ventures。它于2013年完成首次公开募股。
JotForm
jotform.com
如果您需要在线表格来生成潜在客户、分发调查、收取付款等，JotForm 非常适合您。请访问 JotForm.com 了解更多有关我们如何提供帮助的信息。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek 是网络上最大的活动门票搜索引擎。发现您喜爱的活动、搜索所有票务网站、查看座位位置并获取最优惠的门票。
Zoho Backstage
zoho.com
更智能、更好地举办您的活动。 Zoho Backstage 是一款活动管理软件，使活动组织者能够以更高的效率和影响力规划和举办会议、聚会和产品发布会。
ON24
on24.com
最好的数字体验平台，可使用 ON24 Webcast Elite 创建和提供专业、数据丰富且完全品牌化的实时音频和视频网络研讨会。
Greenvelope
greenvelope.com
优雅、环保的数字邀请函 + 适合现代主人的 RSVP 跟踪。
Cvent
cvent.com
Cvent 为任何活动和每一次活动提供一体化活动平台。我们的平台简化了活动生命周期每个阶段的管理，同时为您提供实现价值最大化所需的数据和见解。无论是面对面、虚拟还是混合方式，您都将拥有一个单一平台，其中包含寻找供应商、吸引与会者、最大化赞助商价值以及捕获重要活动数据所需的一切。作为活动营销和管理技术领域的全球领导者，Cvent 具有独特的优势，可以为您的各种类型、规模和复杂性的活动提供支持
BrightTALK
brighttalk.com
与世界上最聪明的专业人士一起发现和学习
BlipCut
blipcut.com
在 Discord 上完全免费创建生成式 AI 视频！使用 Sora OpenAI 等最先进的 AI 视频生成器，将您的文本无缝转换为引人入胜的视频，重新定义您的叙述并增强视觉体验。
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo 是世界上最受欢迎的活动软件。我们的平台使每个组织者、营销人员、参展商和与会者能够释放活动的力量。
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor 是一款简单、免费的活动票务解决方案，适用于各种形式和规模的活动。免费注册，举办您的第一个活动，并在线出售门票。
Evite
evite.com
Evite 让人们轻松聚集在一起！通过电子邮件或短信发送带有免费 RSVP 跟踪和卡片的在线邀请。还可获得精美的礼物和派对创意！
Liveform
livestorm.co
Livestorm 提供简单的商业视频通信软件。举办现场、预先录制或自动化的网络研讨会，轻松创建和加入在线会议。
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm 是一个体验式活动营销软件平台，提供定制在线邀请、宾客注册、移动签到和数字激活服务。我们领先的软件还使营销人员能够将关键事件数据纳入其组织的其他销售和营销指标中，从而可以衡量事件有效性、加速流程并证明投资回报率。
eMarketeer
emarketeer.com
eMarketeer 是您的一体化营销自动化平台！易于使用但功能强大得令人难以置信。在我们的平台中，您将找到营销自动化工具 电子邮件营销 活动管理 调查和评估 登陆页面 移动应用程序 移动营销
Eventify
eventify.io
Eventify 一体化活动技术可最大限度地节省开支，吸引赞助商和参展商，并提高与会者的参与度、社交网络和满意度！
BigMarker
bigmarker.com
举办您的观众会喜欢的网络研讨会。如果您已准备好使用简单、可定制的网络研讨会软件，无需下载或麻烦，欢迎回家。
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource 是一个易于使用、免费的在线票务系统，适用于任何类型的场地或活动。在线推广、管理和销售您的活动门票 - 全部免费！
Run The World
runtheworld.today
Run The World 可帮助您举办虚拟会议、演讲和欢乐时光。创建引人入胜的在线活动来教学、建立网络和建立社区。免费开始！
Remo
remo.co
使用 Remo 将真实的在线体验带入生活。 ✓ 所有类型的活动 ✓ 互动内容 ✓ 赞助横幅 ✓ 4 倍的参与度。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可让您在一处设置自定义注册表单、发送电子邮件邀请并管理取消。活动参加者可以在线注册并进行安全的在线付款。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活动技术民主化的前沿，我们相信高质量、高效的活动管理解决方案应该是易于获取且价格合理的。我们的平台体现了这一承诺，提供了一系列专为各种规模和预算的活动而设计的功能： - 自助服务亭解决方案：通过我们直观、高效的自助服务终端系统简化与会者签到。 - 活动应用程序：通过功能丰富且可定制的活动应用程序增强参与者的参与度。 - 票务和注册：通过我们用户友好的票务系统简化注册流程。 - 潜在客户检索：利用我们先进的潜在客户检索技术，最大化社交机会并跟踪参与情况。借助 Agorify，世界各地的活动组织者都能够打造高质量、低成本、令人难忘且高效的活动。
Regpack
regpack.com
注册、收费和管理您的客户。 Regpack 是一种入职解决方案，允许组织在线注册并为其服务收费。
Watchity
watchity.com
Watchity 是最完整的企业视频平台，用于创建具有专业外观的视听内容和在线活动，具有出色的视觉和交互体验，可帮助您脱颖而出，最大限度地提高观众参与度并改善内容策略的结果。 Watchity 的竞争优势在于其独特而全面的组合，包括数据驱动的活动和内容管理功能、专业直播和点播视频制作、多渠道网络、内联网和社交媒体分发以及观众参与和互动。 Watchity 为网络研讨会和互动活动、社交网络流媒体以及视频录制和编辑提供具体的解决方案，以提高内容水平并将其转化为难忘的体验，以唤醒观众的更多情感并强化品牌定位。社交视频 - 为社交媒体制作内容和活动： - 现场活动和视听内容的制作和分发简单快捷。 - ...