替代项 - Aimtell
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Brevo
brevo.com
Brevo（以前称为 Sendinblue）可帮助您发展业务。通过电子邮件、短信、聊天等方式建立客户关系。在需要时使用您需要的工具。免费试用。
OneSignal
onesignal.com
移动推送通知、网络推送和应用内消息传递领域的全球领导者。受到 80 万企业的信赖，每天发送 50 亿条推送通知。
GetResponse
getresponse.com
GetResponse 为电子邮件营销软件、登陆页面创建器、网络研讨会托管等提供在线平台。无需信用卡即可免费试用 30 天！
SendPulse
sendpulse.com
自动化您的营销并将所有交付渠道整合到一个平台上：电子邮件、网络推送通知、短信、Viber。 © 2021
AWeber
aweber.com
立即免费试用 AWeber，获取所有解决方案来扩大您的电子邮件列表、与您的受众互动并增加销量。无需信用卡。
Courier
courier.com
Courier 是设计和传递通知的最智能方式。设计一次，然后通过一个 API 交付到任何渠道 - 电子邮件、Slack、短信、推送等。
Customer.io
customer.io
使用 Customer.io 触发电子邮件、推送、短信、网络挂钩等。控制行为数据以个性化客户沟通并提高参与度。开始免费。
Omnisend
omnisend.com
电子商务电子邮件营销、自动电子邮件和短信 - 切换到 Omnisend 并在不增加工作量的情况下增加您的销售额。
Braze
braze.com
实时提供相关的个性化客户体验。
CleverTap
clevertap.com
CleverTap 是一家基于 SaaS 的客户生命周期管理和移动营销公司，总部位于加利福尼亚州山景城。该公司成立于 2013 年 5 月，为 8,000 多家公司提供移动应用分析和用户参与产品，包括索尼、沃达丰、Carousell、DC Comics、Go-Jek、BookMyShow 和 DealsPlus。该公司得到了红杉资本、Tiger Global Management、Accel Partners 和 Recruit Holdings 的支持。
Sender
sender.net
在您的电子邮件列表和收入之间架起桥梁。 Sender 使您能够快速、轻松地与客户保持联系并发展您的业务，同时花费更少。
MoEngage
moengage.com
MoEngage 是一个全栈解决方案，包括强大的客户分析、自动化跨渠道参与和人工智能驱动的个性化。
SALESmanago
salesmanago.com
唯一的无代码、人工智能驱动的 CDXP，具有本地构建和集成的超个性化营销执行渠道。
User.com
user.com
User.com 是一款先进的营销和销售自动化软件。我们帮助公司简化内部流程并更快地发展业务。
Contlo
contlo.com
向自主生成营销问好。 Contlo 是一个下一代营销平台，专为人工智能第一世界而构建。 由您品牌的人工智能模型和自主人工智能代理提供支持。
Iterable
iterable.com
与您的客户建立联系，就像您真正了解他们一样。 Iterable 是一个跨渠道营销平台，可支持统一的客户体验，并使您能够创建、优化和衡量整个客户旅程中的每一次互动。
Bloomreach
bloomreach.com
专为商业打造的数字体验平台。 Bloomreach 解决方案将统一客户和产品数据的力量与人工智能和预测决策的速度和规模相结合，因此您可以提供在任何渠道和每次旅程中都能转化的神奇体验。
Airship
airship.com
通过为企业品牌构建的客户互动平台，在客户生命周期的每个阶段传递有意义的消息。了解更多。
Upland Adestra
uplandsoftware.com
激发参与度的电子邮件自动化软件。 通过可推动转化的个性化内容吸引您的电子邮件受众。 Upland Adestra 是全球领先的第一人称营销电子邮件和生命周期营销解决方案提供商，为全球和成长型品牌提供服务。
Truepush
truepush.com
使用 Truepush 工具发送无限量的免费推送通知并通过推送广告获利。 通过我们的推送广告为您的网站添加额外的收入渠道。使用 Truepush 工具吸引用户，每月最多可节省 1200 美元。
ngrow
ngrow.ai
通过 AI 推送通知提高保留率。唯一的无SDK推送通知智能平台。
Knock
knock.app
开发人员的通知基础设施。 Knock 是灵活、可靠的通知基础架构，专为随您扩展而构建。
Leanplum
leanplum.com
通过优化的多渠道消息传递和活动编排建立持久且有价值的关系，从而最大限度地提高客户参与度。
Larapush
larapush.com
LaraPush is a Market leading self-hosted solution for Web Push Notifications that lets you send trackable push notifications. LaraPush allows you to reach your users with web and mobile push notifications on desktop browsers and android phones for FREE*. 🌀 How LaraPush is Different from Other Servi...
PushPushGo
pushpushgo.com
Re-engage users with web and mobile push notifications. Test for free feature-rich GDPR-compliant solution.
SmartPush
smartpush.ai
SmartPush is a push notification service provider that helps businesses increase customer engagement using web push notifications. Including features such as segmentation, automated messaging, personalized notifications, and real-time reporting, SmartPush makes it easy for businesses to reach users ...
MagicBell
magicbell.com
MagicBell is a flexible notification inbox for web, mobile and in-app that can be deployed within a day saving you hundreds of hours of manual coding and complicated implementation - all under your brand. Unlike other notification systems, MagicBell learns about your user's preferences and protects ...
Pushwoosh
pushwoosh.com
Pushwoosh is the top mobile-inspired customer engagement platform for high achievers. It makes omnichannel messaging easy, allowing marketers and product managers to send push notifications, in-app messages, email, SMS, and WhatsApp from one platform. Map out and streamline your audience interaction...
Segmentify
segmentify.com
Segmentify is a Customer Engagement Platform that helps simplify the e-commerce growth journey by helping you discover how to increase customer lifetime value. To achieve this, Segmentify offers a range of features, including Personalisation solutions like Recommendation, Engagement, Dynamic Bundles...
Gravitec
gravitec.net
Hi! Welcome to Gravitec.net! A push notification service focused on automation and personalization. We believe that taking good care of your customers will only benefit you! That's why we're doing our best to keep your readers satisfied. Set up Daily and Weekly Digests that contain the most popular ...
Kumulos
kumulos.com
With Kumulos, marketing teams can quickly create personalized journeys that users love, turbocharging mobile app engagement and creating vocal brand advocates for life. We put your team back in the driving seat, providing them with all of the powerful marketing tools they need for greater control, f...
PushEngage
pushengage.com
Welcome to PushEngage, your premier partner for unlocking the full potential of web and app push notifications! At PushEngage, we empower businesses like yours to engage, re-engage, and retain customers through targeted and personalized push notifications. Whether you are looking to boost conversion...
Engagespot
engagespot.co
Zapier 用于通知。 Engagespot 帮助开发人员使用单个 API 构建多渠道产品通知。 通过 Engagespot，您可以： * 在几分钟内将电子邮件、应用内、短信、推送、WhatsApp、Slack 等多种通知渠道集成到您的产品中。 * 内置模板编辑器，可跨不同渠道管理应用程序的通知内容。 * 统一的日志记录和监控，让您可以完整跟踪不同渠道的通知传递和性能。 * 强大的通知首选项管理 API 可帮助您的用户从您的应用程序设置他们的通知首选项。 * 通知批处理 API 将类似的频繁通知合并为一个通知，以避免向用户发送垃圾邮件。 简而言之，Engagespot 可以帮助您在应用...
Atomic.io
atomic.io
在您的应用程序内提供下一代客户体验。 Atomic.io 是您的应用内客户互动工具，可让您在最安全的渠道（您的应用）内快速向客户发送超个性化、可操作的消息。 Atomic.io 的阅读率高达 94%，转化率比电子邮件高 14 倍，事实证明 Atomic.io 可以提高客户参与度。我们正在为一些最大的品牌提供应用内互动，例如 ANZ、Westpac、Movember、Foodstuff、Fisher Funds、BNZ 和 Kiwi Bank。 Atomic.io 可轻松集成到您现有的 Salesforce Marketing Cloud Journey Builder，让您可以轻松地从旅程画布...
Notificare
notificare.com
Notificare 是一个领先的强大客户参与平台，可帮助品牌（重新）吸引受众、揭示客户行为并提高转化率。一款单一工具，具有应用程序推送、网络推送、电子邮件、短信和移动钱包渠道，可提供最具吸引力的消息和交互。成立于2012年，总部位于荷兰鹿特丹。 Notificare 已通过 ISO/IEC 27001:2013 认证。自豪地为 Rituals、Hunkemöller、ICI Paris XL、Jumbo 超市和 G-Star 等客户提供服务。每个超级英雄都需要一个助手。通知网
Cordial
cordial.com
Cordial 是一个真正的营销平台，使品牌能够完全自动化其营销策略并改变其工作方式。 Cordial 采用以客户为中心的方法进行设计，将先进的数据灵活性与先进的自适应自动化和尖端人工智能相结合，在创纪录的时间内构思、测试和实施新的营销策略 - 全部在一个平台上完成。我们是一家屡获殊荣的高增长公司，致力于帮助品牌传递更好的信息。在 Cordial 委托最近进行的一项研究中，Forrester Consulting 发现，转向 Cordial 营销平台的品牌在 3 年内获得的总净收益为 879 万美元，投资回报期不到 6 个月。了解更多信息，请访问 www.cordial.com。
PushAlert
pushalert.co
PushAlert 是一个多渠道客户参与平台，支持网络推送通知、Android 和 iOS 应用程序通知以及现场消息传递。 PushAlert 采用一流的架构，通过发送有关更新、促销、新闻的实时通知来帮助企业与受众互动，并与当前在场的客户互动。 PushAlert 提供无缝的个性化和深度分析集成、与网络和应用程序平台的广泛兼容性以及开放的 API，以帮助各种规模的企业创建有意义的客户旅程。想了解更多关于 PushAlert 的信息吗？请通过 support@pushalert.co 联系我们
cmercury
cmercury.com
cmercury 的人工智能电子邮件营销平台具有扩展的全渠道营销功能，可帮助您跨电子邮件、移动和网络渠道获取、保留和参与客户
Gamooga
gamooga.com
Gamooga 是一种营销自动化解决方案，可帮助电子商务通过电子邮件、网络、移动、社交和展示等各种渠道向客户提供个性化操作。
Netmera
netmera.com
Netmera 是一个全渠道客户参与营销平台，可提供个性化的客户体验。该平台允许数字营销人员和产品经理通过人工智能支持的移动和网络推送通知、应用内消息、弹出窗口、分析和营销自动化来增加收入和投资回报率。 Netmera 在全球拥有 4.5 亿用户，每月发送 120 亿条推送通知。 Netmera 帮助公司接触、转化和留住客户。
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush 是市场上最完整的 CRM 解决方案，使 iGaming 公司能够利用实时数据、人工智能和游戏化来建立、发展和保留牢固的玩家关系，从而通过大规模的生命周期特定旅程来推动转化和忠诚度。一切都在一个统一的解决方案中。我们公司总部位于都柏林，在伦敦和纽约设有办事处，致力于帮助全球运营商全面了解其玩家群、增强玩家体验并提高保留率。
AiTrillion
aitrillion.com
体验由可操作的人工智能提供支持的营销自动化 - 获取 AiTrillion！ AiTrillion 是第一个基于 SaaS 的人工智能支持的电子商务卖家的一体化营销平台。 AiTrillion 拥有超过 11 个客户参与渠道，与为电子商务行业构建的分析功能相集成，我们专注于连接超过 175 个国家/地区的数百万客户之间的点。您所寻找的一切都集中在一个屋檐下，具有集成和创新功能。电子邮件营销自动化 忠诚度奖励计划 产品评论 + 问答 网络推送通知 联盟营销 定期会员资格 表单生成器 Ai 工作流程自动化 智能弹出窗口 公告栏 产品推荐
SuprSend
suprsend.com
SuprSend 是一个强大的通知基础架构，可通过 API 优先的方法简化您的产品通知。使用单个通知 API 在多个渠道上创建和传递事务、crons 和参与通知。 SuprSend 能带来什么？ - 多租户支持，方便客户端管理 - 带版本控制的模板管理 - 网站和应用程序的应用内收件箱（React、Angular、JS、Flutter - 嵌入式和无头组件） - SMS、电子邮件、Slack、Teams、WhatsApp、移动和网络推送集成 - 批量通知和摘要 - 在多个渠道之间路由通知 - 品牌管理，向客户的最终用户发送通知 - 开箱即用的用户偏好管理 - 供应商回退，通过自动智能路由进行切...
Vizury
vizury.com
Vizury 于 2007 年推出，是一种注重绩效的 MarTech 解决方案，帮助品牌实现更高的渠道转化和客户保留。自成立以来，我们独特的技术驱动服务的重点始终是能够将客户带回品牌的网站、移动应用程序或零售店，并提高新客户的获取、保留和品牌忠诚度。在推出并实现全球规模后，Vizury 的平台和业务于 2018 年被 Affle 收购。如有任何疑问，请写信至 hello@vizury.com。
Routee
routee.net
Routee 是一家领先的云通信提供商，设计、开发和分发先进的 Web 和 API 自动化解决方案。通过其强大的平台和可扩展的 API，它可以帮助世界各地的企业、零售企业和服务提供商与目标受众进行有效沟通。在 AMD Telecom 强大的基础设施的支持下，Routee 为其值得信赖的全球合作伙伴和一些最著名的财富 500 强企业带来了强大的互动工具集。您可以使用 Routee 做哪些事情？ -短信 使用 Routee 提供的短信服务在全球范围内高效传播您的消息。营销短信、交易短信、双向短信、短信双因素身份验证、短信调查、批量彩信、验证短信发送者。 -语音 通过众多 VoIP 选择，让人们听到...
WebEngage
webengage.com
WebEngage 是一款全栈保留操作系统，可简化全球 800 多个品牌的客户互动。该平台使企业能够通过各种数字渠道与用户建立个性化且有意义的关系。凭借其全面的工具和解决方案套件，WebEngage 使企业能够有效地了解、吸引和留住客户。 - 统一客户数据：WebEngage 使企业能够整合来自不同来源的客户数据，提供实时见解，并允许根据特定客户属性和行为对目标活动进行动态微细分。 - 多渠道旅程：借助 WebEngage 直观的拖放工作流程构建器，企业可以无缝设计和自动化多渠道客户旅程，确保跨电子邮件、短信、推送通知等渠道提供一致且个性化的体验。 - 有针对性的活动：WebEngage 使企...
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud 的客户参与和体验平台（以前称为 Netcore Smartech）是一个一站式增长平台，使营销人员、增长和产品经理能够跨多个接触点与客户进行强有力的对话。在 AI/ML 的支持下，Netcore Cloud 使网站和移动应用品牌能够推动全渠道增长。该平台提供： - 通过拼接线上和线下渠道的用户数据，可操作的统一客户档案。 - 由机器学习支持的数据分析，有助于通过实时报告和产品分析，在正确的时间自动向正确的用户群体交付个性化多渠道营销活动。 - 以人工智能为主导的推荐引擎，让用户轻松发现相关产品，并进一步个性化用户旅程每个阶段的体验。 - 一个无代码平台，可提高速度和...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys 现已成为 SAP 公司，为数字营销领导者和企业主提供唯一的全渠道客户参与平台，旨在加速业务成果。通过快速将所需的业务成果与经过验证的全渠道客户参与策略（从行业领先品牌众包）结合起来，我们的平台使您能够加快实现价值的速度，提供卓越的一对一体验并快速产生可衡量的结果。 Emarsys 是全球 1,500 多家客户的首选平台。加入数以千计的领先品牌的行列，他们相信 Emarsys 能够提供其业务所需的可预测的盈利成果以及客户应得的高度个性化的全渠道体验。欲了解更多信息，请访问 www.emarsys.com
ContactPigeon
contactpigeon.com
全渠道客户参与平台 发送适时、全渠道、个性化的消息。 屡获殊荣的全渠道客户参与解决方案，可实现可预测的电子商务和零售结果。
Ably
ably.com
该平台可实时支持同步数字体验。保证大规模交付。