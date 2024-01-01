AIhelp是一家全球客户支持平台公司，总部位于香港。该公司成立于2014年，目前拥有80多名员工，为32个国家和地区的12,000家客户提供服务。 它专为热衷于客户关系和满意度的公司而设计，使其更加强大、个性化和高效。我们的目标是通过为公司提供易于使用的 20 多种语言的所有工具和技术基础设施，促使他们提供强大的支持、成熟的服务和积极的参与。 AIhelp 是一个人工智能客户支持平台，用于移动和网络的消息传递和操作，包括许多客户支持功能，例如应用内消息传递、人工智能聊天机器人、自动检查表单、推送通知、警报、Spotlight、应用程序索引等等。 它使您能够使用机器学习进行强大的基于云的分析来提供个性化支持，以提高排名和保留率并立即解决客户问题，并且它可以高效地理解大量数据，从而使客户保持快乐和满意。

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