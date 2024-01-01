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使用 WebCatalog Desktop 上“Ahsuite”的 Mac、Windows、Linux 版桌面应用增强您的体验。

在提供多种增强功能的无干扰窗口中运行应用。

无需切换浏览器即可轻松管理和切换多个帐户和应用。

Ahsuite 可让您在易于使用的客户门户中组织客户通信，这样就不会遗漏或丢失任何内容。它具有干净、简约的设计，重点关注您想要显示的工作：仪表板、Figma 板、幻灯片、视频、报告或其他任何内容。如果它可以嵌入到 iframe 中，您就可以在客户端门户中共享它。我们的客户门户是安全的、有组织的、自助服务的。一旦您尝试了 Ahsuite，您将永远不会再回到通过电子邮件发送链接的状态。 Ahsuite 配备了一套专为数字机构构建的强大协作工具。这意味着您可以告别 Trello、Slack、DropBox 和 LastPass，因为 Ahsuite 让您只需一次登录即可完成所有操作。通过专业版或代理计划，您还可以访问我们的自由职业者和代理机构的独家网络。因此，您甚至可以使用 Ahsuite 来组建您的团队！入门计划免费提供任务、文件、对话和最多 10 个门户！
目录:
Business
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