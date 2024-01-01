替代项 - Aframark

EasyChannel

easychannel.com

想要一个强大的一体化解决方案来满足您所有的多渠道销售需求吗？那么就来认识EasyChannel吧！ EasyChannel 是一个功能强大的平台，通过集成您的销售渠道并将您的多渠道工作流程、产品管理和客户服务整合到一个用户友好的平台中，将您所有的电子商务销售需求集中到一个地方。轻松与 eBay、亚马逊、沃尔玛、Etsy、Shopify、WooCommerce、Facebook 等畅销平台集成，并直接通过 EasyChannel 管理您的列表、产品、销售和客户支持。可定制的自动化使交叉列表和库存同步变得轻而易举，而订单管理和履行工具可帮助您简化多渠道工作流程。准备好让您的业务更上一层楼了吗？ E...