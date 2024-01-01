替代项 - AFAS Software
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包括财务、人力资源、规划和支出管理的解决方案。企业管理云克服了 ERP 的限制，将公司转变为卓越组织。了解更多。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前称为 TSheets Time Tracker）是一款基于云的时间跟踪和安排应用程序，允许您的员工使用口袋中已有的设备在工作现场上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 变得更加敏捷，这是唯一能够帮助每个人适应和创新的智能业务应用程序组合。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的开端。 QuickBooks Self-Employed 为自我创业者和小型企业提供了取得成功所需的功能。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美国云计算公司，成立于 1998 年，总部位于加利福尼亚州圣马特奥，提供用于管理企业财务、运营和客户关系的软件和服务。其软件和服务专为小型、中型和大型企业量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和电子商务模块。甲骨文公司于2016年11月以约93亿美元收购了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite业务部门由执行副总裁Evan Goldberg管理，作为甲骨文面向中小企业的云ERP。
Deskera
deskera.com
具有会计、库存、薪资和 CRM 功能的小型企业软件，可帮助您运营业务
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount是一款基于云的ERP，已经在行业中处于领先地位20年。该系统允许随时随地无限制访问。目前全球有多达 60,000 家独特的公司在使用 Ecount，想象一下，如果每家公司都有多个用户，那么用户数量可以轻松达到一百万！自1999年以来我们的价格一直保持不变，客户长期关注我们。
Sage Accounting
sage.com
圣人商业云。会计、财务和工资。小型企业。会计图标。会计。适用于小型企业的本机云会计软件。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica 成立于 2008 年，是一家为中小型企业 (SMB) 开发基于云和浏览器的企业资源规划 (ERP) 软件的技术提供商。公司总部位于华盛顿州贝尔维尤（西雅图大都市区）。
weclapp
weclapp.com
具有 CRM、商品管理和财务会计功能的云 ERP weclapp 是团队的 ERP 平台。无论是 CRM、商品管理还是会计：借助 weclapp，团队只需一款软件即可共同控制所有重要的业务流程。
Sage Intacct
intacct.com
与 AICPA 的第一家也是唯一一家为任何规模的公司提供会计和财务管理软件的首选提供商一起提高投资回报率并改造您的组织。
MYOB Australia
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Dolibarr
dolibarr.org
基于网络的 ERP 和 CRM 开源软件，用于管理专业或基础活动（中小企业、自由职业者或大公司）：报价或商业提案、发票、产品、联系人、议程、订单、采购、库存、电子邮件、CMS、POS
MRPeasy
mrpeasy.com
简单但功能强大的基于云的制造 ERP/MRP 软件。生产、库存、客户、采购、财务和团队的无缝管理。
Brightpearl
brightpearlapp.com
Brightpearl 是一款全渠道零售管理系统，可将您的订单、库存、财务、POS 和 CRM 集中于一处。
Exact
exact.com
项目规划解决方案可帮助企业生成报价、向员工分配任务、创建发票和预测收入。
SAP
sap.com
在 SAP，我们的目标是帮助世界更好地运行并改善人们的生活。我们的承诺是创新，帮助我们的客户发挥最佳水平。 SAP 致力于帮助每位客户成为运营最佳的企业。我们设计解决方案来推动创新、促进平等并跨越国界和文化传播机会。与我们的客户和合作伙伴一起，我们可以改变行业、发展经济、改善社会并保护我们的环境。
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 连接品牌和 3PL，创建更灵活、更可靠的履行网络，超越当今消费者的极高期望。
MYOB New Zealand
myob.com
与 MYOB 一起忙碌起来。单一系统可自动执行您的日常任务，并且通过最新资源了解影响您业务的因素。
Striven
striven.com
Striven 是一款一体化业务管理软件套件，包含您的组织成功所需的一切。
Plex Smart Manufacturing Platform
plex.com
Plex 使制造商能够连接、自动化、跟踪和分析其业务的各个方面（从车间到顶层），以推动业务转型。 Plex 智能制造平台构建于云端，包括 MES、ERP、供应链管理、工业物联网和分析，用于连接人员、系统、机器和供应链，使他们能够在不断变化的环境中以精确、高效和敏捷的方式引领行业发展。市场。
ZapInventory
zapinventory.com
功能强大的库存管理软件，集成了电子商务、会计和 CRM。 ZapERP 允许您从一个地方管理您的整个业务。
Xledger
xledger.net
Xledgers 下一代基于云的 ERP 系统通过 AP、AR 和出纳流程的自动化简化了会计流程。它专注于自动化和智能数据捕获，可实现实时报告、出色的管理监督和更快的决策。 Xledger 是一个真正的云 SaaS 解决方案。作为一种多租户解决方案，我们的所有客户都托管在一个底层软件实例上，从而受益于即时升级和较低的总拥有成本。
WinWeb
winweb.com
WinWeb 为中小型企业提供一体化 SaaS 平台。定制的 ERP 平台，包括以下模块：CRM、销售渠道、会计、服务台、库存控制、ePOS 等等。 WinWeb 主要专注于批发、服务和零售行业。每个应用程序起价为 49 美元/下午，或根据您的需求定制的整个套件为 99 美元/下午。 WinWeb 提供 ERP 启动服务和培训，帮助您启动和运行。这包括数据导入、移动系统和员工培训方面的帮助。
ERPAG
erpag.com
正在寻找基于云的 MRP 系统？在一款基于云的 ERP 和 MRP 软件下连接并简化所有业务流程。现在试试！
SoftLedger
softledger.com
我们的云原生 ERP 易于学习、适应您的业务并连接到其他应用程序。
BizeeBuy
bizeebuy.com
BizeeBuy 是一个满足 B2B 商业需求的综合性云平台。为D2C品牌赋能后端商业运营。 其理念是将所有 B2B 利益相关者置于一个公共云平台上，使 B2B 商务：自动化 |高效|符合要求。 云平台改变了品牌处理以下事项的方式： * 采购供应商、服务提供商和制造商 * 管理与上述各方的交易 * 智能掌控价值链 * 优化内外部商业流程
Divalto
divalto.com
Divalto infinity 是一个完整的可定制解决方案，在独特的环境中集成了业务管理所需的所有应用领域和功能。 Divalto Infinity 涉及您业务的各个层面。它可以降低成本（例如库存优化、准备、规划）并提供详细的利润分析。无论您的企业运营规模如何，Divalto Infinity 都是一体化管理解决方案！
OpenPro
openpro.com
OpenPro 是许可开源 ERP（企业资源规划）软件领域的领导者。 OpenPro 的 ERP 软件解决方案为小型企业到大型企业提供灵活、可扩展且功能齐全的管理系统。该系统的模块化设计为客户提供了最大的灵活性。 OpenPro 可以作为一个经济高效的小型企业帐户系统，并具有功能齐全的制造会计软件。 OpenPro 拥有电子商务软件所需的最新功能，也是一家经过验证的供应链软件提供商。 在过去的 10 年里，OpenPro 软件一直采用开源 PHP 编写，采用开放式架构（可以在任何硬件和 SQL 数据库上运行）。借助 OpenPro 的文档成像等高级功能；绿色无纸化工作流程；集成条形码；综合...