AFAS Software 是一家荷兰家族企业，致力于为企业开发软件产品。通过我们的应用程序，我们努力尽可能减少管理工作，或者尽可能让它变得不那么无聊。我们相信我们的员工是我们最宝贵的资产，他们的目标是让我们的 12,000 名客户满意。 我们的大部分利润直接捐献给 AFAS 基金会，我们希望通过该基金会帮助其他人实现他们的梦想。我们相信项目会对人们的生活产生巨大影响并激励其他人也参与其中。简而言之，AFAS 基金会致力于实现可持续性、质量、尊重和透明度。

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