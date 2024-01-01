ADXL 是一款 AI 自动化工具，使企业能够在一个地方轻松地在多个社交媒体渠道（包括 Google、Facebook、LinkedIn、TikTok、Instagram 和 Twitter）上开展广告活动。 该工具不需要任何技术技能或认证，任何人都可以使用。借助 ADXL 的 AI 优化复制和重定向选项，企业可以提高参与度、转化率并快速扩大规模。 该工具提供的解决方案可扩大覆盖范围并增强控制，从而轻松有效地管理多个渠道。经过七年广告活动行为数据训练的人工智能可以智能地管理预算并自动提供具有成本效益的渠道，从而无需手动优化。 该平台提供跨渠道优化和渠道可见性，提高投资回报率以及分析和指标的透明度。ADXL 提供混合且灵活的方法，允许企业使用自己的广告帐户或 ADXL 广告投放。 该工具提供人工智能驱动的技术，可根据预先构建的超级定位细分和重定向就绪列表来匹配客户。此外，ADXL 的即时线索营销活动包含 Facebook、LinkedIn 和 Google 线索广告，跨平台创建简化的自动化，并减少创建数百个重定向列表的麻烦。 该工具还附带简单有效的转化跟踪功能，可通过单个代码片段安装和管理。总体而言，ADXL 是一种经济高效、智能的工具，可以简化并增加收入，同时提高投资回报率。

网站： adxl.ai

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