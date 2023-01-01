替代项 - Adthena

PriceShape

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PriceShape 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，专门为电子商务公司和品牌提供竞争对手价格监控，帮助他们赢得更多销量并实现收入最大化。我们帮助在线卖家根据竞争对手的数据（包括价格、库存和品种）优化其定价策略。借助 PriceShape，您可以全面了解竞争对手的产品价格，并显示在您的个性化仪表板中。我们还专注于为用户提供适合各种需求的各种动态定价规则和策略。利用这些功能可以为我们的客户提供所需的定价灵活性，以根据他们的竞争状况改进决策。此外，我们让您有机会在 Google 购物 Feed 中使用有竞争力的定价知识。通过我们的 Feed 编辑器，可以在您的 Feed 中插入价格标签，从而...