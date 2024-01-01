替代项 - Adplorer
Meta Business Suite
business.facebook.com
从一处管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有业务活动。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的营销、销售、客户服务和 CRM 软件平台，以及方法、资源和支持，帮助企业更好地发展。开始使用免费工具，并随着您的成长进行升级。
X Pro
pro.twitter.com
X PROo（以前称为 TweetDeck）是一款用于管理 X（以前称为 Twitter）帐户的社交媒体仪表板应用程序。 TweetDeck 最初是一个独立的应用程序，后来被 Twitter Inc. 收购并集成到 Twitter 的界面中。 它类似于 Twitter 于 2016 年停产的“仪表板应用程序”。与其他 Twitter 应用程序一样，它与 Twitter API 交互，允许用户发送和接收推文以及查看个人资料。截至 2010 年 6 月，它是最受欢迎的 Twitter 应用程序，拥有 23% 的市场份额，仅次于 Twitter 官方网站，在发布新状态更新方面拥有 45.7% 的...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美国上市互联网域名注册商和网络托管公司，总部位于亚利桑那州斯科茨代尔，并在特拉华州注册成立。截至 2020 年 6 月，GoDaddy 在全球拥有超过 2000 万客户和 7,000 多名员工。该公司以其在电视和报纸上的广告而闻名。它卷入了一些与审查制度有关的争议。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款业务管理软件，包括 CRM、电子商务、计费、会计、制造、仓库、项目管理和库存管理。社区版本是自由软件，根据 GNU LGPLv3 许可。还有一个专有的“企业”版本，它具有额外的功能和服务。该框架和核心 ERP 模块的源代码由总部位于比利时的 Odoo S.A. 策划。
Buffer
buffer.com
在社交媒体上建立您的受众并发展您的品牌。
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite是一个社交媒体管理平台，由Ryan Holmes于2008年创建。该系统的用户界面采用仪表板的形式，支持Twitter、Facebook、Instagram、LinkedIn和YouTube的社交网络集成。 Hootsuite 总部位于温哥华，在多伦多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 个地点拥有近 1,000 名员工。该公司在超过 175 个国家/地区拥有超过 1600 万用户。
SEMrush
semrush.com
SEMrush 提供 SEO、PPC、内容、社交媒体和竞争性研究的解决方案。受到全球超过 6000000 名营销人员的信赖
Metricool
metricool.com
分析、管理和发展您的数字形象。 一切都在一处。规划您的社交媒体内容、查看您的数据并管理您的在线广告活动。
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是一款社交媒体管理工具，可帮助企业和机构扩大在社交媒体上的影响力。免费注册。无需信用卡。
Planable
planable.io
Planable 是社交媒体活动的指挥中心，受到代理机构、自由职业者和营销团队的信赖，可用于创建、协作、批准和安排。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家在线营销公司，总部位于马萨诸塞州沃尔瑟姆，在科罗拉多州拉夫兰设有办事处；和纽约，纽约。 该公司成立于1995年，后于2015年出售给Endurance International。
Sprout Social
sproutsocial.com
通过 Sprout Social 重新构想社交媒体如何发展您的业务。查看我们的社交媒体管理工具的实际应用。立即开始您自己的免费试用。
Loomly
loomly.com
Loomly 是品牌成功平台，使营销团队能够通过协作、发布和分析功能在线发展成功的品牌。
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio 提供了一个内容发现工具，可以让内容管理博客和社交媒体轻松适合任何利基或市场的企业。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics 使公司能够在一个地方捕获客户、产品、品牌和员工体验洞察并采取行动。
Publer
publer.io
使用 Publer 安排您的 Facebook 帖子、Instagram 帖子、推文、LinkedIn 更新、Pinterest 引脚、Google 我的商家帖子和 YouTube 视频。节省时间、增加流量、专注于您的业务。
Simplified
simplified.com
一体化数字设计平台可帮助您以前所未有的方式创建内容、扩展品牌并与团队协作。讲述故事所需的一切都集中在一处。
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - 提高品牌知名度和流量的社交媒体营销工具。我们为营销人员量身定制了社交媒体调度自动化。
RADAAR
radaar.io
一个令人惊叹的社交媒体管理平台，适合想要吸引追随者、发布独特内容和……的品牌、机构和初创公司。
CoSchedule
coschedule.com
一系列敏捷的营销工具将帮助您保持专注、按时交付项目并使您的团队感到高兴。现在就组织起来吧。
UNUM
unum.la
适合现代创作者的工具
Heropost
heropost.io
管理多个社交媒体帐户，安排无限的帖子，与您选择的受众互动，通过深入报告跟踪和分析绩效。
Vista Social
vistasocial.com
精心制作的社交媒体管理工具可帮助您超越目标
SocialBee
socialbee.io
更多线索，更少努力。社交媒体管理工具、培训和团队。 14 天免费试用，无需信用卡。预订演示。
Tailwind
tailwindapp.com
感觉就像营销团队的工具。 Tailwind 可以自动化社交媒体营销中最困难的部分，以便您可以更聪明、更快地成长。
AgoraPulse
agorapulse.com
一款易于使用的社交媒体管理软件，可让您保持井然有序、节省时间并轻松管理收件箱、发布、报告、监控和团队协作工具。
Thryv
thryv.com
使用 Thryv 的小型企业软件随时随地在任何设备上管理客户：CRM、文本和电子邮件营销、社交媒体、网站等。
BirdEye
birdeye.com
BirdEye 是一个综合性的客户体验平台。超过 60,000 家各种规模的企业每天都使用 BirdEye 通过评论在线找到、通过短信交互被客户选择、并通过调查和洞察工具成为最佳企业。
FeedHive
feedhive.io
我们为您提供社交超能力 ⚡。利用人工智能的力量自动化社交媒体参与和转化。
Crowdfire
crowdfireapp.com
Crowdfire 是一款功能强大的社交媒体管理工具，适用于世界各地的品牌、企业、机构和个人。使用社交媒体 CRM、高级分析、后期调度程序、内容管理器等来提升您的游戏水平！
Tweet Hunter
tweethunter.io
在 Twitter 上为您的企业和个人品牌获得比以往更多的结果。由人工智能和自动化提供支持。免费试用。
Social Champ
socialchamp.io
统治数字空间的社交媒体管理工具。 使用 Social Champ 管理多个社交帐户、创建带有图像或视频的帖子、组织收到的消息、提高投资回报率、跟踪分析、生成报告、简化和自动化内容创建过程。
Postly
postly.ai
大规模设计和发布您的社交媒体营销活动。 AI 作家生成高质量的 SEO 内容。
Sendible
sendible.com
在社交媒体上提升您的品牌故事。与您的客户和团队合作，在每个平台上规划、发布和衡量内容的成功。
SocialFlow
socialflow.com
SocialFlow 是一个面向领先品牌和出版商的社交媒体优化平台。该公司使用 Twitter firehose、源自其专有链接代理的点击数据以及专有算法来优化社交网络上的消息传递。该公司认为，了解和利用参与度的关键指标（例如每条推文的点击次数和每个关注者的点击次数）对于增加大量活跃的社交媒体粉丝至关重要。他们对奥萨马·本·拉登之死的新闻通过 Twitter 传播的方式进行了分析和数据可视化，得到了国际新闻报道，并引发了人们对 Twitter 在新闻业中的作用的质疑。SocialFlow 与 Betaworks（一家总部位于纽约的初创工作室）有关联，促进互联网上实时信息流动的孵化器和风险投资公...
PromoRepublic
promorepublic.com
使用 PromoRepublic 的社交媒体管理平台通过内置工具创建和自定义内容，将其安排到多个社交媒体页面，投放广告并获得业务成果。
Hypefury
hypefury.com
您的私人助理，可帮助您扩大 Twitter 受众并从中获利。我们选择了 Twitter OG 使用的最佳技术，并将它们变成了一个应用程序： - 无缝创建新内容 - 扩大你的受众 - 扩大您的电子邮件列表 - 销售更多产品
Ocoya
ocoya.com
Ocoya 是一款免费的人工智能内容自动化工具，用于创建和发布有吸引力的社交媒体内容，例如帖子、标题、博客和主题标签。
Sociamonials
sociamonials.com
Sociamonials 是一种帮助企业通过社交媒体营销实现更高投资回报率的工具。我们提供最好的社交媒体活动。免费试用 14 天。
SocialGest
socialgest.net
SocialGest 是一套用于优化社交媒体策略执行的工具。安排内容到 Instagram、Twitter、Facebook 和 Linkedin。分析指标、监控、与他人协作并与您的社区互动。
Hearsay Systems
hearsaysocial.com
技术应该加强人际关系，而不是取代人际关系。 Hearsay 客户参与平台使顾问能够真实、智能地发展业务关系。只有 Hearsay 能够主动引导和捕捉数字通信的最后一英里，以大规模提供人类客户体验。
Iconosquare
iconosquare.com
通过为您的团队提供的独家见解和一流的管理工具，扩大您的 Instagram、Facebook、Twitter 和 LinkedIn 影响力。开始 14 天免费试用。
Meltwater
meltwater.com
了解 Meltwater 如何帮助公关和营销团队监控新闻和社交媒体的媒体报道并增强品牌管理。
Taplio
taplio.com
从 LinkedIn 吸引更多机会。使用人工智能和自动化创建更好的 LinkedIn 内容，为您或您的团队带来成果。
SocialPlanner
socialplanner.io
一款经济实惠的社交媒体营销和管理软件，用于在一个易于使用的仪表板中查找、规划和安排内容到多个社交媒体平台。
Flick
flick.social
在一个易于使用的平台上，您可以在 Instagram 上发展所需的一切。 去年，超过 100,000 名创作者、营销人员和代理机构使用 Flick 作为他们选择的标签、日程安排和分析平台。
Marketing 360
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通过适用于小型企业的 #1 营销平台® 为您的品牌注入活力。
StoryChief
storychief.io
StoryChief 将完成内容营销所需的一切都集中在一处。多渠道组织、构建和分发您的内容。
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发现 eclincher，您唯一需要的社交媒体管理平台！征服社交媒体的压力并控制您的社交媒体营销任务！
Tweetmonk
tweetmonk.com
人工智能驱动的线程发布工具。无缝编写、安排和发布 Twitter 推文和话题。通过分析和指标提高您在 Twitter 上的参与度。
SocialBu
socialbu.com
多合一社交媒体管理解决方案 对于小型企业。 SocialBu 是提高您的社交媒体形象并最大化您的成果的完美解决方案。 发布、响应、分析和自动化 - 一切都在 SocialBu 内进行。
MeetEdgar
meetedgar.com
独特的社交媒体调度程序可以为您进行调度。为什么其他人让你做所有的安排？ Edgar 会自动从您的内容库中提取帖子，让您的社交每天重复进行，保持新鲜感。
Mention
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获取一款一体化工具，让您能够倾听受众的意见、发布精彩的帖子并回复客户。
Yext
yext.com
Yext 是一家纽约市的科技公司，专注于在线品牌管理领域。它利用基于云的应用程序网络、搜索引擎和其他设施提供品牌更新。该公司由 Howard Lerman、Brian Distelburger 和 Brent Metz 于 2006 年创立。最新数据显示，2019 年市值超过 20 亿美元，2021 财年收入为 3.547 亿美元。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌销售数字解决方案的最简单方法。 Vendasta 是一个白标平台，面向为中小型企业提供数字解决方案的公司。
Nuelink
nuelink.com
在几分钟内安排几个月的社交内容！ Nuelink 帮助您规划、自动化和管理您的社交媒体，并在您的社交媒体自行运行时节省您专注于业务的时间。
Statusbrew
statusbrew.com
在社交媒体上与客户进行大规模互动。 Statusbrew 是一款社交媒体参与工具，可统一您的社交收件箱、将您的团队聚集在一起并创建自动化工作流程。而且，还有更多。
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