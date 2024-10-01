替代项 - Adobe Acrobat

Zoho Sheet

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Zoho Sheet 是一款电子表格应用程序，无论您身在何处，它都为您提供了组织数据、与团队讨论报告以及分析数据的空间。 Zoho Sheet 还提供适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序，因此不会将用户束缚在笔记本电脑上。 Zoho Sheet 的主要特点： 1) 随时随地在线创建、编辑、共享和处理电子表格 2）智能数据清理工具有助于快速消除数据重复、不一致和缺失值。 3）超过350个函数，多轴图表，更好的数据分析 4)允许用户使用Deluge创建个性化函数，用于其他应用程序的计算和数据流入。 5) 用于实时协作的实时编辑和协作功能 6) 轻松查看和检索文件的旧版本 7...