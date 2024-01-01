Adm Cloud 是一种云中的 ERP 或业务管理系统，为致力于发展的所有类型的公司提供高级运营功能。它提供了强大、直观和完整的用户体验，可转化为内部和客户的切实成果。该平台旨在帮助当今的管理人员实现会计、销售、采购、财务、人力管理、制造和物流流程的自动化，并对其进行优化。这是可能的，因为它的模块化配置允许公司所需的模块在需要时集成到基础平台中。集成商业智能是其差异化价值主张的一部分；对于那些需要实时真实数据来做出决策并利用这个 100% 云、网络和移动解决方案快速、简单地实现目标的人来说非常相关。

目录 : Business 企业资源计划系统

网站： admcloud.net

免责声明：WebCatalog 与“Adm Cloud”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。