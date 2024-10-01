替代项 - Adaface

CoderPad

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你是否曾经在面试中因为候选人总是陷入困境而变得尴尬？ 这种情况经常发生：程序员接到一个面试问题，然后花一个小时通过电话在纯文本编辑器或白板上解决它。他们对此进行了尝试并写出了一个完全合理的解决方案。 只有一个问题：候选人没有在他们的解决方案中发现那个奇怪的错误。如果他们可以运行他们的代码，那就非常明显了。但他们不能。 我们解决这个问题。 让候选人展示真正的技能 CoderPad 是一种面试和筛选工具，旨在让候选人编写可运行的程序。它简单、快速且非常强大。它的外观、感觉和行为都更像您现实世界的工作环境，而不是白板。 当你为候选人提供最好的工具和最好的体验时，招聘就会变得更容易（他们肯定同...