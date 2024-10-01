替代项 - Adaface
Indeed
indeed.com
Indeed 是一个美国全球就业相关职位列表搜索引擎，于 2004 年 11 月推出。它是日本 Recruit Co. Ltd. 的子公司，总部位于德克萨斯州奥斯汀和康涅狄格州斯坦福，并在世界各地设有办事处。作为单主题搜索引擎，它也是垂直搜索的一个例子。 Indeed 目前在 60 多个国家/地区提供 28 种语言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超过 Monster.com，成为美国流量最高的招聘网站。该网站汇总了数千个网站的职位列表，包括招聘委员会、人才招聘公司、协会和公司职业页面。他们通过向雇主和招聘公司出售优质职位发布和简历功能来创收。 2011 年，Indeed ...
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank 是一个开发人员技能平台，帮助企业根据技能评估软件开发人员。各行业超过 3000 家客户（包括美国 8 家领先商业银行中的 5 家）依靠 HackerRank 的自动化技能评估来评估和聘用来自世界各地的技术人才。超过 21+ 百万开发人员（占全球开发人员总数的 30% 以上）信任 HackerRank 来学习和练习编码。每八秒，世界各地就有一个人完成一次 HackerRank 评估。欲了解更多信息，请访问 www.hackerrank.com。
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth Assessments 是市场上最先进的编码评估平台。 HackerEarth 评估的编码问题库包含超过 22,000 个问题，涵盖 1000 多种技能和 40 多种编程语言，使技术招聘人员和招聘经理能够创建有史以来最准确的编码测试。还有什么？ HackerEarth 评估会自动为每个编码测试创建一个排行榜，因此您可以在几秒钟而不是几天内列出最佳候选人！
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招聘体验平台，提供视频面试软件、评估、文本招聘工具和对话式 AI 聊天机器人。使用 HireVue 构建更快、更公平、更友好的招聘流程。我们的企业级软件可实现工作流程自动化，使扩大招聘变得容易。我们可以共同改善您发现、吸引和雇用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
CoderPad
coderpad.io
你是否曾经在面试中因为候选人总是陷入困境而变得尴尬？ 这种情况经常发生：程序员接到一个面试问题，然后花一个小时通过电话在纯文本编辑器或白板上解决它。他们对此进行了尝试并写出了一个完全合理的解决方案。 只有一个问题：候选人没有在他们的解决方案中发现那个奇怪的错误。如果他们可以运行他们的代码，那就非常明显了。但他们不能。 我们解决这个问题。 让候选人展示真正的技能 CoderPad 是一种面试和筛选工具，旨在让候选人编写可运行的程序。它简单、快速且非常强大。它的外观、感觉和行为都更像您现实世界的工作环境，而不是白板。 当你为候选人提供最好的工具和最好的体验时，招聘就会变得更容易（他们肯定同...
iMocha
imocha.io
iMocha 为组织提供整体平台和解决方案，通过其下一代专利、人工智能驱动的技能评估和技能智能平台实施“技能第一”战略 - 用于人才招聘（全职员工和队伍）以及内部人才发展和人才管理。我们的全球客户包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、爱立信、阿斯顿·马丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡车、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 个不同的联合国机构。来自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亚太地区）的 500 多家客户，财富 500 强公司中有 30 家使用 iMocha 来交付他们的产品
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal（原CodeFights）是由美国BrainFights, Inc.公司运营的技能测评平台，其使命是发现、培养和提升技术人才。 CodeSignal 成立于 2014 年，总部位于旧金山，它采用的游戏机制为所有技能水平的开发人员提供在线计算机编程挑战，用于教学和招聘目的。 截至 2017 年 8 月，CodeSignal 报告称，有近 100 万开发人员在使用 CodeSignal for Developers截至 2018 年 7 月 10 日，CodeFights 已更名为 CodeSignal，并根据公司博客提供了更多功能。
Codility
codility.com
Codility 是全球企业使用基于技能的评估来建立强大的工程团队的第一大合作伙伴。我们的技术评估和面试平台可帮助您做出基于证据的招聘决策，减少偏见，节省工程时间，并建立您今天所需的团队 - 以及未来的技能。自 2009 年以来，Splunk、Tesla、TD 和 Unity 等公司的世界级技术招聘团队都信任 Codility。借助 Codility，您可以： · 通过在线编码测试远程筛选候选人 · 使用我们直观的共享 IDE、白板工具等主持视频面试 · 使用我们的 AI 助手 Cody 等工具识别具有 AI 协作技能的工程师 · 加快交付时间- 通过更快地识别顶尖候选人来招聘并节省工程时间 ...
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人吗？您知道可以通过人才评估来识别最佳候选人吗？ TestGorilla 为您提供了评估求职者技能并更快做出更好招聘决策的最佳工具。我们的技能测试库为您提供最佳的预测价值，帮助您识别最佳候选人。通过我们不断增长的测试库，您可以测试求职者的各种技能，包括认知能力、编程技能、软件技能、个性、语言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多种问题类型来帮助您进行单向视频面试、允许候选人上传作品集等等。您准备好开始预测现实世界的工作绩效了吗？立即开始使用 TestGorilla 进行招聘！
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一个基于网络的数字评估和评估平台，旨在简化招聘流程。它可用于评估技术和非技术职位的候选人，因为该平台支持多种问题格式，例如编码、描述性、多项选择和填空。它具有用户友好的界面，可以轻松创建定制评估。通过自动结果计算和实时洞察候选人在个别问题上的表现，Evalgator 使招聘人员能够在评估完成后立即将候选人列入候选名单。 Evalgator 还提供许多其他功能，包括反作弊措施、实时双向聊天支持以及广播选项，以帮助招聘人员和候选人。了解有关 Evalgator 的更多信息。
Karat
karat.com
对于希望提高技术招聘质量、效率和公平性的组织来说，Karat 是唯一的端到端合作伙伴。 Karat 开创了创新的人力 + 技术方法，通过卓越的技术面试、行业领先的候选人功能、无与伦比的招聘数据以及可预测的、值得信赖的信号来增强您的流程，使您能够充满信心地进行招聘。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智能平台荣获 2021 年 SIA 最具创新人力资源技术奖，提供包括虚拟评估、编码/视频面试、筛选机器人等在内的招聘解决方案，以扩大企业、人力资源公司和 MSP 的招聘质量人才。 Intuit、普华永道、亚马逊和第一资本等全球品牌信任 Glider 来验证候选人的素质并使其适合任何行业的任何职位。平均而言，客户的安置率提高了 3 倍，填补时间缩短了 50%，候选人满意度提高了 98%。欲了解更多信息，请访问 Glider AI。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我们的 ATS Lite 平台通过人工智能驱动的单向视频采访自动化 80% 的预筛选过程。更高效地筛选候选人 本月使用促销代码 INTERVIEW50 可享受 50% 的折扣。让我们识别您的最佳候选人，以便您可以更有效地招聘优秀人才。注册免费试用（无需信用卡），了解我们如何评估每位候选人，并为您提供一个易于使用的平台，用于筛选、面试和聘用人才库中的最佳候选人。
HiPeople
hipeople.io
雇用顶尖人才是一项关键任务，需要进行彻底的筛选过程。现代助教团队使用 HiPeople 的综合筛选工具包可减少 95% 的筛选时间。我们最先进的筛选工具包结合了基于人工智能的评估和自动背景调查的力量，使您能够做出数据驱动的决策，雇用最适合您的组织的人才。通过我们基于人工智能的评估，您可以评估候选人的硬技能、软技能、个性特征、文化契合度和认知能力。测试候选人数百项特定工作相关技能，从客户成功经理到对细节的关注。通过分析候选人的结果，您可以比较可行的见解，以评估他们的工作适合度，并确定他们是否具备在您的组织中蓬勃发展所需的技能。我们的自动背景调查可以从过去的经理、同事群体或直接下属那里提供对候选人...
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能测试，帮助管理者更快地聘用最佳候选人。我们为广泛的行业提供测试，包括编程、会计、客户服务、项目管理等。 - 我们的 1000 多个问题测试现实世界的问题解决能力。如果您发现我们的任何高级问题已在线得到解答，即可获得退款。 - 以您想要的方式自定义我们的即用型测试或添加您自己的自定义问题。 - 对候选人进行一目了然的比较，或者更深入地了解个别候选人的结果和答案。 - 使用网络摄像头监控、重复电子邮件检测以及复制和粘贴保护来防止作弊。 - 添加多个用户到您的帐户，无需额外费用。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先进的视频面试平台。我们的系统提供预先录制的实时视频面试，可以根据任何招聘场景进行定制，并帮助各种规模的公司以更快、更经济高效的方式找到更优质的求职者。
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 认为每个业务问题都是人的问题。人员数据应该指导员工旅程的每一步，从第一次面试到大晋升，它也应该指导您的业务策略。我们称之为“人才优化”，我们的模块化平台的每个部分都是为了支持它而构建的。 PI HIRE：每次通过 PI Hire 为每项工作招聘完美的候选人。我们通过 60 多年的科学和数百万数据点支持的行为和认知评估来帮助您缩小申请人的领域范围。此外，我们还通过个性化面试指南让您的招聘流程变得简单、客观。 PI INSPIRE：通过 PI Inspire 管理您的团队取得成功。不再猜测如何最好地管理某人：我们的关系指南对每个团队成员的行为进行了全面分析，并提供...
Crystal
crystalknows.com
对于商务人士来说，会议的成功取决于有效的准备。我们的使命是确保我们的客户在每次重要会议之前都做好充分准备并充满信心。 Crystal 是领先的会议准备平台，受到全球 1,000 多家组织和财富 500 强公司的信赖，可为日常和高风险互动做好准备。我们的平台提供您了解与会人员所需的数据、工具和见解，确保您为议程上的每次会议做好充分准备。使用 Crystal 的情报数据： • 专业人士可以减少会前的焦虑并给人留下深刻的印象。 • 销售主管可以在每次销售拜访中与买家进行有效联系。 • 经理可以改进与同事的协作方式。 • 高管可以通过更好的准备充满信心地开始会议。立即免费试用我们的平台，给您遇到的下一...
Vizzy
vizzy.com
重塑简历，以前所未有的方式看待一代人才 早期职业招聘格局正在迅速发展，企业寻求创新方法来吸引和了解 Z 世代人才库。传统的简历往往无法捕捉候选人的真正本质，导致技能和公司文化不匹配，而申请数量和对多元化员工队伍的需求又进一步加剧了这种不匹配。企业想要在求职者中脱颖而出也变得越来越困难，这就是我们的用武之地。Vizzy 简介 Vizzy 是一个最先进的招聘人才技术平台，它彻底改变了早期职业招聘流程。与传统方法不同，Vizzy 提供出色的申请流程并提供动态的专业摘要，提供超越传统简历的候选人潜力的 360 度视角。我们的技术旨在适应向更全面的招聘的转变以及 Z 世代对有吸引力的数字优先招聘流程的期...
Triplebyte
triplebyte.com
简历并不是真实技术技能的可靠指标。使用 Triplebyte 的数据支持评估来识别技术熟练的申请人，然后再在技术筛选上浪费时间。 Screen 使用 Triplebyte 的标准化、有数据支持的技术评估来衡量申请人的实际技术技能。这有助于减少浪费的采访，并从代表性不足的背景中发现隐藏的宝石。我们使用来自 1,000 多家公司的 200,000 多次访谈的数据构建了评估，并使用先进的 ML 技术对其进行了训练。由于它是标准化的，并且根据真实的招聘结果进行了培训，因此该评估可以高度预测哪些候选人将在您的流程中表现出色。测试压力低、适应性强（如 GRE），只需 30 分钟即可完成。这就是为什么超过 ...
AssessFirst
assessfirst.com
看看人们到底是谁。将人工智能和现代心理学的力量与 AssessFirst 相结合。预测最有可能在您的业务中取得成功的候选人。
Skillspace
skillspace.ai
DPhi 的 Skillspace.ai 可自动评估在职技能，帮助高增长公司聘请经验丰富的应届大学毕业生工程师和数据科学家。平台功能包括编码和人工智能挑战、自动化项目评估、MCQ 等。所有这一切都有强大的监考引擎支持，可以防止远程招聘过程中的作弊行为。 Skillspace.ai 使后端、前端、人工智能、云和类似角色的招聘更加无缝。
CodeInterview
codeinterview.io
CodeInterview 允许您在在线协作代码编辑器中采访开发人员。通过 CodeInterview，您可以： - 雇用能够立即产生影响的开发人员 - CodeInterview 消除了任何技术技能问题，因此您可以将最有潜力的候选人归零。 - 简化决策 - 查看候选人创建解决方案的过程，以便您更好地了解他们的技能。 - 加快技术招聘 - 在正确的时间让正确的利益相关者参与一种简单而强大的面试工具。这样，您就可以最大限度地减少在电子邮件、电子表格和日历事件之间来回的时间。了解更多信息并免费开始使用，请访问 https://codeinterview.io/。
Ducknowl
ducknowl.com
Ducknowl 是一个人才筛选和评估平台，可帮助招聘人员和人才中介机构在几秒钟内识别出最佳候选人。 Ducknowl 使用视频面试、简历筛选、技能评估、人工智能监考和视频消息工具将所有候选人数据收集在一个仪表板中，然后与招聘经理共享。这一过程可以节省安排时间，并防止重影、诱饵、转换和资格不足的申请人。 Ducknowl 面向中小型企业、美国企业和科技公司，帮助雇主、人才中介机构、招聘人员和人力资源部门使招聘流程更快、更顺畅。
Criteria
criteriacorp.com
做出更好的人才决策。您的目标是建立最好的团队。我们的目标是帮助您通过多维评估实现目标，以科学为后盾，并通过我们强大且用户友好的平台提供。
Talentoday
talentoday.com
Talentoday 提供科学驱动的人才分析，以促进在就业生命周期的各个阶段做出更好的决策。我们的技术分析并预测工作场所的行为、动机和成功。
Jobma
jobma.com
Jobma是一个深受全球企业信赖的人工智能视频面试平台。它提供了一系列虚拟面试工具，包括预先录制的单向视频面试、自动面试安排、技术招聘的编码评估等等。其人工智能驱动的功能，如自动评分、监考和转录，旨在防止招聘中的无意识偏见，并节省雇主的时间。该平台原生集成了最流行的 ATS 以及使用 Zapier 的 5,000 多个应用程序。可通过实时聊天、电子邮件和电话获得支持。 Jobma 通过 SOC 2 Type II 认证，符合 GDPR 和 CCPA 标准，确保用户数据的最高级别的安全和隐私。它被 50 多个国家/地区的 3,000 多名客户使用，并提供 16 种语言版本。
The Hire Talent
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