替代项 - ActivTrak
JustCall
justcall.io
JustCall：一体化业务通信平台通过语音、短信、电子邮件和 WhatsApp 与潜在客户和现有客户联系。通过 100 多个集成和 AI 魔法实现工作流程自动化，并观察您的业务在自动驾驶仪上成长。 JustCall 受到全球 6,000 多家企业的信赖，使面向客户的团队能够在实时和呼叫后人工智能见解的推动下提供完美的客户交互。需要注意的 JustCall 顶级功能： ✅ 呼入和呼出呼叫 ✅ 发送和接收短信和彩信 ✅ 销售拨号器（自动、预测和强力拨号器） ✅ 短信工作流程 ✅ 短信机器人 ✅ 多级 IVR ✅ 实时客服协助 ✅ 人工智能- 支持 SMS Copilot ✅ AI 辅导 ✅ 情绪...
Insightful
insightful.io
Insightful 是劳动力分析和生产力软件，可帮助您通过可操作的数据洞察以更明智的方式工作。了解您的团队如何最好地工作并通过员工生产力监控、自动时间跟踪、远程团队管理等提高生产力。 Insightful 提供的见解使您能够创建更高效的流程、改进工作流程并平衡工作负载，以便您的团队能够尽力而为。一切都在一个轻量级、易于使用的平台内。 Insightful 可在云端或本地使用，采用企业级安全性和隐私性构建，可保护您的数据并简化合规性。无论您拥有 10 台还是 10,000 台设备，Insightful 都能满足您的远大抱负。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和...
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp 是一款时间跟踪软件，旨在监控和优化工作效率。该工具测量计算机活动所花费的时间。然后，它将这些活动分为生产性活动和与用户应关注的任务无关的活动。它既可以用于公司固定工作的情况，也可以用于远程工作的员工。除了自动时间跟踪之外，TimeCamp 还提供时间报告、出勤管理、预算、灵活的计费率或发票等功能。如果您的公司需要简单的上班/下班服务，您还可以查看其考勤亭功能。
We360 AI
we360.ai
We360.ai 是一款基于云的员工监控软件，可帮助您深入了解员工的工作环境。无论您的员工是在家工作、在办公室工作还是在任何远程位置工作，它都使您能够将工作场所各个角落的数据转化为有意义的信息和可操作的见解，以帮助您改进人们的工作方式。 We360.ai 屡获殊荣的解决方案在全球拥有超过 40,000 名用户，可在几分钟内完成配置，以便立即了解用户如何参与您的组织。 We360.ai 是观察数字化支持工作如何影响您的组织的最强大方法。We360.ai 对于希望轻松扩展业务的人力资源和业务领导者来说是一个完美的工具。 We360.ai 易于使用，提供免费试用版，并在几分钟内完成配置。无论是 24...
N-Able Passportal
passportalmsp.com
N-able Passportal 为托管服务和 IT 解决方案提供商提供专业的密码管理和文档管理。
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易于使用的自动员工生产力监控软件，使管理人员能够密切关注团队的工作，而无需对员工一天的各个方面进行微观管理。我们认为，管理者不应该花时间担心员工的生产力，员工也不应该被烦人的手动时间跟踪方法所困扰。解决方案很简单：DeskTime。 DeskTime 使管理者能够在团队中建立透明和诚实的文化，同时使员工能够在工作/生活平衡方面设定明确的界限。借助 DeskTime 的生产力监控功能，管理人员可以了解团队的工作习惯、安排员工轮班、管理缺勤以及跟踪特定项目或任务。这将使监督团队的工作进度变得容易，并确保没有员工过度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自动...
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位于加利福尼亚州桑尼维尔的美国企业安全公司，为入站电子邮件安全、出站数据丢失防护、社交媒体、移动设备、数字风险、电子邮件加密、电子发现和电子邮件提供软件即服务和产品归档。
Dataminr
dataminr.com
Dataminr 将实时人工智能和公共数据应用于我们的客户，为全球企业、公共部门机构、新闻编辑室和非政府组织生成相关且可操作的警报。 Dataminr 领先的人工智能平台可从大量公开信息中检测高影响事件和新兴风险的最早信号。 Dataminr 的实时警报使数百个公共和私营部门组织的数万名用户能够首先了解世界各地的重大事件，制定有效的风险缓解策略，并在危机发生时充满信心地做出反应。
EmpMonitor
empmonitor.com
EmpMonitor 是一款出色的员工绩效监控应用程序，具有许多智能功能，使雇主能够跟踪高绩效员工并适当奖励他们。这些功能与当今的企业场景高度相关，并且需要提高生产力水平和对正在进行的项目的控制程度。 EmpMonitor 通过监控员工的活动，让您轻松关注员工全天的时间花在哪里。
Time Champ
timechamp.io
Time Champ 通过功能丰富的自动时间跟踪和生产力测量软件帮助公司释放生产力潜力。它可以帮助您将生产力提高 20% 至 30%，并以前所未有的方式提高员工士气。 Time Champ 不仅仅是一个时间跟踪器，它提供的丰富功能集可以帮助优化您业务的所有领域，并成为您与竞争对手之间的关键差异化因素。无论您的员工身在何处，无论是远程工作还是在办公室工作，Time Champ 都可以帮助您确定他们在工作日的时间花在哪里，从而确保您能够高效地利用他们的时间。 Time champ 还可以帮助公司使用综合仪表板即时有效地衡量团队的生产力。您可以在一个屏幕上一目了然地看到有多少团队成员正在工作，有多少...
Trackabi
trackabi.com
Trackabi 是一款出色的软件，适用于时间跟踪、员工监控、屏幕截图和 URL 跟踪、员工休假安排、GPR 路线跟踪、时间报告准备、项目规划和估算、发票和付款管理。 Trackabi 专注于中小企业。 Trackabi 凭借其游戏化方法使时间跟踪变得高效且有吸引力。当用户达到经理定义的特定目标时，他们可以获得成就和业力积分。产品优势： — 适用于 Windows、Linux 和 macOS 的 Trackabi 桌面计时器可以自动记录工作时间并准备每日用户活动统计数据。它可以检测空闲时间、捕获屏幕截图、跟踪浏览器 URL 并记录使用的应用程序，区分工作和休闲应用程序。 — Trackabi ...
Mimecast
mimecast.com
Mimecast 的 AI 驱动的高级电子邮件安全可阻止最危险的电子邮件攻击，从网络钓鱼和勒索软件到社会工程、支付欺诈和冒充。借助 Mimecast 的高级电子邮件安全，您可以获得： - 业界最佳的保护：通过人工智能驱动的行业领先检测来阻止基于电子邮件的威胁，受到超过 42,000 名客户的信赖。 - 部署灵活性：选择您的部署选项 - 使用或不使用网关提供电子邮件安全性。 - 人工智能驱动的世界级检测：利用人工智能、机器学习和社交图谱的力量，使安全变得更加智能并赋予员工权力。
wAnywhere
wanywhere.com
wAnywhere 是一款基于人工智能的远程员工监控和桌面时间跟踪软件，旨在确保安全并提高生产力。该工具提供自动时间监控、空闲时间跟踪、网站和应用程序使用情况监控以及位置跟踪等功能，以最大限度地提高生产力。 它还在组织内的各个级别提供直观、全面的可视化和报告。管理人员可以在未满足阈值或边界时设置可配置的操作，包括屏幕阻止或触发通知。除了监控之外，wAnywhere 还提供平台内的通信和协作功能。 用户可以通过企业级安全视频会议应用程序和企业聊天与团队成员进行交互。该工具允许按部门进行配置、附件、组创建，并能够添加自定义品牌以形成有凝聚力的文化。wAnywhere 还提供一系列提高生产力的应...
Pendulums
pendulums.io
使用现代时间跟踪工具更有效地管理和跟踪您的时间。 Pendulums 是一款免费时间跟踪工具，通过易于使用的界面和有用的统计数据，帮助您更好地管理时间。
Monitask
monitask.com
Monitask 提供的软件可提高整个团队的生产力、效率和责任感。监控软件以及时间跟踪功能使团队能够专注于手头的任务。我们的软件功能强大，但重量轻，简单易用。经理还可以在任何设备上访问他们的仪表板，以便随时随地跟踪他们的团队。立即注册 Monitask，开始节省时间和金钱。
PhishLabs
phishlabs.com
Fortra 的 PhishLabs 是一家网络威胁情报公司，通过策划威胁情报和全面缓解来提供数字风险保护。 PhishLabs 为世界领先的品牌和公司提供品牌假冒、帐户接管、数据泄露和社交媒体威胁防护的一套完整解决方案。欲了解更多信息，请访问 https://www.phishlabs.com。 Fortra（帮助系统的新面貌）的关键部分 PhishLabs 很荣幸成为 Fortra 全面网络安全产品组合的一部分。 Fortra 通过将互补产品结合在一起以创新方式解决问题，简化了当今复杂的网络安全环境。这些集成的、可扩展的解决方案可以解决您在保护组织时面临的快速变化的挑战。借助 PhishL...
CrowdStrike
crowdstrike.com
从端点到云的统一云安全。通过全球唯一的 CNAPP 构建云安全的统一代理和无代理方法，以实现完整的可见性和保护，阻止云漏洞并整合脱节的单点产品。我们保护您的云。你经营你的生意。
Workstatus
workstatus.io
最大限度地提高团队生产力：从远程到办公室 - 利用我们用于时间跟踪、项目和任务管理以及劳动力优化的一体化解决方案来提高生产力。 利用领先的劳动力管理软件提升您的业务。简化流程、优化工作流程并为您的团队提供支持。现在就试试吧！
DeskLog
desklog.io
Desklog 是一款项目管理和员工跟踪软件，可帮助管理项目并跟踪团队的实时生产力。它可以轻松监控日常活动并跟踪所花费的时间和报告。该员工生产力跟踪软件监控并帮助团队完成所有客户要求并管理时间、预算和所有范围限制。远程员工时间跟踪软件通过桌面和移动设备监督本地和远程团队。 Desklog 免费下载适用于 Windows、Linux 和 Mac。
Mandiant
mandiant.com
Mandiant 利用来自一线的创新技术和专业知识，提供保护组织免受网络安全攻击的解决方案。
Factal
factal.com
Factal 为公司提供实时所需的事实，以在意外发生时保护人员、避免中断并推动自动化。 Factal 将闪电般的快速发现与可信验证结合到一个平台中，超越了其他突发新闻来源。经验丰富的记者使用机器学习来识别、验证和地理定位全球事件，通过电子邮件、网络以及 iOS 和 Android 应用程序发送复杂的警报。
Phish.Report
phish.report
Phish.Report 可让您通过交互式指南快速报告任何网络钓鱼网站。滥用联系人数据库意味着您始终可以向正确的地点举报。
Reflectiz
reflectiz.com
Reflectiz 通过减轻网站上下一代第三方威胁带来的安全和隐私风险来保证在线业务的安全，而无需添加任何代码。
Pentera
pentera.io
Pentera 是自动安全验证领域的领先者，使每个组织都能轻松测试所有网络安全层的完整性，随时以任何规模展现真实的当前安全暴露。世界各地数以千计的安全专业人员和服务提供商使用 Pentera 来指导修复并在安全漏洞被利用之前弥补这些漏洞。其客户包括 Casey's General Stores、Emeria、LuLu International Exchange、IP Telecom PT、BrewDog、City National Bank、Schmitz Cargobull 和 MBC Group。 Pentera 得到了 K1 Investment Management、Insight ...
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威胁情报公司。 Recorded Future 的情报云提供跨对手、基础设施和目标的端到端情报。 Recorded Future 通过开放网络、暗网和技术来源对互联网进行索引，提供对不断扩大的攻击面和威胁态势的实时可见性，使客户能够快速、自信地采取行动，以降低风险并安全地推动业务发展。 Recorded Future 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处和员工，与超过 75 个国家/地区的 1,800 多家企业和政府组织合作，提供实时、公正且可操作的情报。请访问 Recordedfuture.com 了解更多信息。
fenced.ai
fenced.ai
父母并不总是能够照顾孩子的每一项活动，尤其是孩子如何度过上网时间。对于儿童来说，网络并不总是一个安全的空间。这时，fenced.ai 就可以派上用场，以确保您孩子的数字福祉。 fenced.ai 有助于让您安心，因为它可以让您知道孩子是否安全，不会受到成人内容和其他露骨非法网站的影响。在安装fenced.ai之前还需要与孩子进行适当的沟通，让孩子们觉得你尊重他们的隐私。 fenced.ai 的开发不仅是为了监控您孩子的设备，也是为了帮助您的孩子养成良好的设备使用习惯并避免不必要的伤害。
Worktivity
useworktivity.com
Worktivity 是一个全面的生产力跟踪和员工管理平台，旨在简化工作流程、增强团队协作并推动整体业务成功。除了准确的时间跟踪、任务管理、生产力分析和应用程序使用情况洞察等功能外，Worktivity 还包括详细的项目管理、时间跟踪、成本报告和年假跟踪。这些功能有助于更好地优化企业资源配置、提高项目效率并培育持续改进的文化。凭借其用户友好的界面和人工智能驱动的功能，Worktivity 可以实时了解员工活动，从而做出数据驱动的决策以提高绩效。加入 Worktivity 社区，体验生产力管理的新时代，改变您的工作方式。
WorkTime
worktime.com
WorkTime 是一款员工、计算机和互联网监控软件。 WorkTime 监控生产力并帮助提高生产力。它监控在家工作、远程工作和在办公室工作的员工。 WorkTime 不支持任何侵入式监控。它专为重负载而设计，可在 1-15,000 多台计算机上正常运行。
Yaware
yaware.com
Yaware.Mobile 通过测量和分析员工手机的通话、应用程序和位置来帮助人们提高工作效率。