替代项 - Actiondesk
Microsoft Excel Online
microsoft.com
使用Microsoft Excel创建，编辑和共享Excel电子表格。与他人实时在共享项目上合作。 Microsoft Excel是由Microsoft开发的Windows，MacOS，Android和iOS的电子表格。它具有计算，图形工具，枢轴表和宏观编程语言，称为应用程序的Visual Basic。它是这些平台的广泛应用的电子表格，尤其是自1993年版本第5版以来，它已取代Lotus 1-2-3作为电子表格的行业标准。 Excel构成了Microsoft Office软件套件的一部分。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet 是一款电子表格应用程序，无论您身在何处，它都为您提供了组织数据、与团队讨论报告以及分析数据的空间。 Zoho Sheet 还提供适用于 iOS 和 Android 的本机应用程序，因此不会将用户束缚在笔记本电脑上。 Zoho Sheet 的主要特点： 1) 随时随地在线创建、编辑、共享和处理电子表格 2）智能数据清理工具有助于快速消除数据重复、不一致和缺失值。 3）超过350个函数，多轴图表，更好的数据分析 4)允许用户使用Deluge创建个性化函数，用于其他应用程序的计算和数据流入。 5) 用于实时协作的实时编辑和协作功能 6) 轻松查看和检索文件的旧版本 7...
Rows
rows.com
Rows 是团队可以更快工作的电子表格。它将电子表格与内置集成和新的共享体验相结合，让团队可以在一个地方构建和共享他们的工作。它与数据服务（电子邮件查找器、公司数据库、Google 地图、Crunchbase）和业务应用程序（Facebook/Google Ads、Twitter、Salesforce、Stripe）的集成使团队能够使用电子表格技能自动化潜在客户生成、营销报告并自动化日常流程。 Rows 取代的内容 - 电子表格脚本：使用直观的公式，用直接 API 连接替换复杂的宏。 - 电子表格插件：Rows 与您的业务工具集成。 - 内部开发：仅使用电子表格技能构建表单、后台工具和仪表板。...
Quip
quip.com
Quip 是一种团队协作解决方案，它将文档和电子表格的创建和编辑与聊天和评论功能相结合，允许团队在处理任务和项目时直接就任务和项目进行沟通。 Quip 使用户能够通过“智能收件箱”界面实时协作创建和编辑文档、电子表格和清单，并能够过滤和给文档加星标以加快搜索速度。存储文档修订版本以便用户可以跟踪更改，并且可以将注释添加到电子表格和文档中。可以在清单上核对已完成的任务，让所有团队成员了解哪些任务已完成。用户无需通过电子邮件进行交流，而是可以直接在文档中聊天，并具有内置的 1:1 个人消息传递功能以及对任何内容进行评论的能力。 @提及还允许用户将团队成员引导到各个电子表格单元格，或将图像和代码等项...
Grist
getgrist.com
Grist 结合了电子表格、数据库和应用程序构建器的最佳功能。使用熟悉的电子表格界面，将您的信息组织为关系数据库，并在几分钟内构建拖放仪表板。确保数据结构良好并存储在一处，充分利用数据。没有重复，没有电子表格争论，没有合并文档。实时协作，通过控制细至单元的权限的自定义访问规则来保护您的数据。让每个人都可以使用相同的数据进行工作，而不会影响隐私或稳定性。注册免费团队帐户或亲自托管 Grist - 无论哪种方式，您的数据始终是您的。
Retable
retable.io
用于构建协作在线数据库的无代码在线电子表格。轻松自定义电子表格、协作和管理数据。免费开始使用。
Spreadsheet
spreadsheet.com
您熟悉的具有数据库和项目管理系统功能的电子表格。甘特图、日历、看板、表单和自动化。免费开始。
TabelloPDF
tabellopdf.com
将 PDF 表格复制到 Excel 或 Google Sheets。快速、准确、安全。停止浪费时间手动复制数据。今天就免费开始吧！
Formulas HQ
formulashq.com
Formulas HQ 是您在 Google Sheets 和 Microsoft Excel 中生成公式的人工智能驱动工具。还生成正则表达式、VBA 和应用程序脚本！
Equals
equals.com
下一代电子表格。 Equals 是衡量和报告 SaaS 业务的最快、最灵活的方式。精确地自动化您的报告。从电子表格中轻松进行分析。由来自 Stripe、Salesforce、Hubspot 和 SQL 数据库的实时数据提供支持。 ---- 我们都了解数据的力量和价值。然而，在帮助我们理解这一切的新工具不断涌现的过程中，我们最终总是回到电子表格中。 BI 工具本质上是复杂的，一刀切的解决方案根本无法解决这一问题。为什么？电子表格是唯一可以让您灵活地满足您的业务具体情况的工具。确实没有什么比它更好的了——您可以在画布上播放、移动、触摸和感受数据，同时构建复合、复杂的分析和报告。然而，在 Excel...
Sheetgo
sheetgo.com
从您的电子表格创建工作流程。避免为所有其他流程购买软件并使用您已经了解的技术。具有超过 15 种功能，可在电子表格之间自动传输数据。使用电子表格和 Sheetgo 自动化您的财务、销售、营销、人力资源、运营和其他流程。优点： - 通过自动更新节省时间 - 合并来自多种电子表格格式的数据 - 将多个工作表中的数据合并到一张主工作表中 - 过滤并仅传输您需要的数据
ozma.io
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