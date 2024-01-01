替代项 - Action Card
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代团队工作空间。工作的未来就在这里，而且是免费的。
WorkJam
workjam.com
对齐前线。事实证明，最完整的前线数字化工作场所可以为您的组织带来突破性成果。
Repsly
repsly.com
智能现场团队如何在零售业取胜。有关零售执行和销售业绩的实时见解。为您的现场团队提供更智能的推销、促销和销售执行工具。在货架上赢得胜利所需的一切。
Wiser Solutions
wiser.com
Wiser Solutions® 是商务执行 SaaS 产品的全球领导者。我们的商务执行套件为品牌、零售商、经纪人和分销商提供在线和店内做出更好决策所需的情报。 Wiser 的平台支持各种用例，从市场意识和价格管理到货架智能和零售执行。为什么 Wiser 是全球 500 多个品牌和零售商值得信赖的零售分析提供商？更好的数据。我们的使命是构建能够从数百万个网站和数万家实体店捕获并呈现最准确、最可操作的信息的服务。 Wiser 的近实时情报提供多渠道可视性，以优化每日和每小时的收入、利润和营销相关策略。如需了解更多信息，请访问 www.wiser.com 并关注@wiserinc。
Bitreport
bitreport.app
Bitreport 使企业能够简化运营效率并在所有连锁店提供一致的客户体验。
Pazo
gopazo.com
探索 Pazo：彻底改变零售运营管理 利用 Pazo 释放零售运营的全部潜力，Pazo 是一项受到全球数千家客户信赖的尖端任务和 SOP 管理软件。借助我们强大、用户友好的平台，在您的商店中获得无与伦比的可见性，简化内部沟通，并增强日常运营，包括视觉营销。使用 Pazo 转变您的运营方式 Pazo 是一款全面的解决方案，旨在确保一致遵守标准操作程序 (SOP)，同时使您的团队能够专注于客户满意度，从而保持领先地位。从任务分配和问题管理到及时审核和运营生产力，Pazo 简化了运营管理，让您在当今竞争激烈的市场中脱颖而出。主要功能： - 无缝任务和 SOP 管理：轻松分配任务、监控进度并确保遵守 ...
Zenput
zenput.com
Zenput 现已成为 Crunchtime 的一部分，Crunchtime 是面向多部门餐厅品牌和餐饮服务运营商的领先运营管理软件。 Zenput 是一个运营执行平台，Chipotle、Domino's、Sweetgreen 等品牌都使用它来自动化操作程序、公共卫生和食品安全协议以及其他关键举措的推出和执行。
Jolt
jolt.com
Jolt 是一款可在智能手机和平板电脑上使用的运营执行软件，可帮助餐厅、零售、酒店和其他企业实现团队责任、数字食品安全合规性并提高员工绩效。 Smoothie King、Jimmy John’s、Buffalo Wild Wings、乐高乐园、万豪、雪佛龙、喜满客等公司以及数千个其他全球品牌都在使用 Jolt。
Quant Retail
quantretail.com
Quant 是一个云解决方案，用于管理零售空间、产品类别、货架图、货架标签、自动补货和商店照片文档。在 Quant，我们的客户每年绘制和管理数千家商店的平面图并发布数十万张货架图。
Bindy
bindy.com
Bindy 零售执行软件帮助零售和酒店品牌在每个地点按时、完整地执行标准和计划。通过定制清单、照片和签名以及闭环纠正工作流程提高绩效。更快的网站执行：构建自定义表单来推出促销、检查品牌标准或操作程序。提高生产力：通过消除纸质表格、Excel 和延迟来简化您的检查工作流程。解决问题：执行品牌标准并主动识别质量问题。分配纠正措施以解决问题。构建可自定义的表单：在线创建和配置多语言清单、克隆它们或从 Excel 轻松上传。可选择通过检查、部分和标签进行精细评分。用于可见性、通知和批准的特定于表单的工作流程。深入探究根本原因：条件问题和精选问题类型可帮助您深入探究并确定根本原因。让每个人都参与进来：为...
Progress Retail
progressretail.com
由零售商打造 - 为零售商服务。真正的零售运营和学习一站式商店：提供动态学习、任务管理和公司沟通。员工体验平台 (EXP) 与销售培训、领导力发展、个人发展等领域的知名零售教育捆绑在一起。
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM 的 GoSpotCheck 释放了现场团队的力量，通过唯一的移动解决方案推动市场执行，该解决方案结合了动态任务管理、行业领先的图像识别、照片报告、现场团队通信和高级报告 - 所有这些都在一个易于使用的平台中。指导团队、提高执行力并推动销售，同时创建该领域的共享视图，帮助领导者更快地做出更好的决策。使用 FORM 的 GoSpotCheck 提高销量，这是一款可实时指导、跟踪和提高绩效的现场执行应用程序。