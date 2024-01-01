AcademyGPT 是一套人工智能工具，旨在帮助用户撰写学术论文。用户可以以 PDF 格式上传论文的当前状态，并让人工智能算法接管。 该网站似乎是使用“create-react-app”创建的，需要 JavaScript 才能运行。AcademicGPT 的主要功能是能够自动化学术论文的写作过程。 人工智能算法能够生成论文摘要和简短摘要，让用户节省时间和精力。用户只需拖放 PDF 文件，AI 算法就会处理剩下的事情。AcademicGPT 的设计非常人性化，具有简单的拖放界面和关于如何使用该平台的清晰说明。 该工具的创建者还鼓励用户通过电子邮件提交反馈以改进该工具。总的来说，AcademicGPT 为那些在撰写学术论文的耗时过程中苦苦挣扎的人提供了一个有用且方便的解决方案。 然而，用户应该记住，该工具的功能可能是有限的，并且可能无法取代仔细和深思熟虑的写作的需要。

网站： academicgpt.net

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