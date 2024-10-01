替代项 - absence.io
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一个一体化的生产力平台。它是团队聚集在一起使用任务、文档、聊天、目标、白板等来计划、组织和协作工作的中心。只需点击几下即可轻松定制，ClickUp 使各种类型和规模的团队能够更有效地交付工作，将生产力提高到新的高度。
monday.com
monday.com
monday.com 是一个项目管理工具，使组织能够管理任务、项目和团队工作。截至 2020 年，该公司为 100,000 个组织提供服务，其中包括许多非技术组织。 2019 年 7 月，该公司融资 1.5 亿美元，估值为 19 亿美元。 Monday.com 荣获 2020 年应用、移动和语音类别威比生产力奖。
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects 是一款基于云的项目管理软件，在全球拥有超过 200,000 名客户。它可以帮助您规划项目并完美执行它们。通过项目，您可以轻松分配任务，与团队和客户进行有效沟通，了解所有项目更新，获得有关工作进度的详细报告，并每次都按时交付项目。 Zoho Projects 拥有大量的定制功能和特性，例如甘特图、蓝图和时间表，是一款成熟的项目管理工具，可满足各种规模和行业的公司的业务需求。 Projects 具有广泛的内部和第三方集成功能，是现有集成度最高的项目管理工具之一，非常适合您的工作生态系统。
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款移动优先的劳动力管理应用程序，具有一套强大的工具，旨在帮助拥有无办公桌团队的组织改善沟通、留住员工并提高运营效率。 Connecteam 允许管理人员将业务流程置于自动驾驶状态并专注于业务增长，同时也让员工解放出来，提高工作效率、专业性和满意度。通过移动优先的自定义清单、表格和报告节省时间并提高工作效率；使用 GPS 时钟安排轮班并跟踪工作时间；简化员工沟通、提高专业技能、管理日常任务等等，一切尽在一个应用程序中。通过 Active Directory 单点登录 (SSO) 确保系统管理员安全、轻松地登录。
Zoho People
zoho.com
精心制作的是建立更幸福的员工队伍。 当您照顾员工时，我们会照顾您的人力资源流程。从招聘，入职和出勤管理到时间跟踪和评估，我们都涵盖了所有内容。
Clockify
clockify.me
最受团队欢迎的空闲时间跟踪器 Clockify 可帮助各种规模的企业、数字机构、非政府组织和教育机构跟踪各个项目的生产力和计费工作时间。该平台使管理人员能够指定每个项目的持续时间、跟踪员工的小时费率、查看正在进行的活动以及可视化各种任务的时间细分。 Clockify 还允许管理员生成、共享和导出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可定制报告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track（以前称为 Toggl）是一款时间跟踪应用程序，由总部位于爱沙尼亚塔林的 Toggl OÜ 运营，通过其网站以及移动和桌面应用程序提供在线时间跟踪和报告服务。 Toggl Track 跟踪可选择标记有任务、项目和标签的时间块。可以通过开始/停止按钮、手动输入或在日历视图中拖动时间块并调整其大小来跟踪时间。通过浏览器扩展，Toggl Track 可以与 100 多个网站进行时间跟踪集成。
Jibble
jibble.io
团队的简单时间和出勤管理。员工可以通过网络浏览器、手机或使用 iPad 或 Android 平板电脑的专用时钟来上下班。 Slack 和 Microsoft Teams 中甚至还提供了智能机器人。准确捕捉工作时间，包括活动、笔记、照片（用于面部识别）和 GPS 位置（如果启用）。经理可以直接在线或通过手机访问所有数据。所以它们总是最新的。您将能够查看、管理和下载薪资和项目计算的自动化时间表。不再有伙伴打拳！通过使用移动设备，您可以强制用户共享其 GPS 位置和照片以进行面部识别验证。您将始终知道谁在哪个位置打卡 地理围栏 如果您的员工在旅途中（现场），您希望确保他们在应该打卡的地方打卡。您可以...
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks 是一个在线会计和发票平台，可以节省您的时间，实现管理自动化，并使您的书籍井井有条，让您的业务看起来专业。 FreshBooks 认为财务记录保存应该简单快捷，但仍足够详细以满足您的会计师的要求。免费试用 FreshBooks 30 天。
Harvest
getharvest.com
Harvest 让您可以轻松跟踪时间、从过去的项目中获得见解并获得工作报酬。专用应用程序以及与 Asana 和 Slack 等流行工具的集成使 Harvest 能够融入您团队的工作流程。多种可视化报告可供选择，确保项目顺利运行并为您的团队提供支持。将团队跟踪的时间和费用转化为发票，并通过集成的在线支付快速收款。 Harvest 帮助您的团队明智地度过时间。
Insightful
insightful.io
Insightful 是劳动力分析和生产力软件，可帮助您通过可操作的数据洞察以更明智的方式工作。了解您的团队如何最好地工作并通过员工生产力监控、自动时间跟踪、远程团队管理等提高生产力。 Insightful 提供的见解使您能够创建更高效的流程、改进工作流程并平衡工作负载，以便您的团队能够尽力而为。一切都在一个轻量级、易于使用的平台内。 Insightful 可在云端或本地使用，采用企业级安全性和隐私性构建，可保护您的数据并简化合规性。无论您拥有 10 台还是 10,000 台设备，Insightful 都能满足您的远大抱负。
Nifty
nifty.pm
Nifty 是一款一体化工作空间，可让整个组织的人员、项目和职能保持一致。通过将聊天、任务、目标、文档和文件集中到一处 — Nifty 可让您专注于工作，而不是摆弄各种工具。 Nifty 将项目管理的所有重要功能整合到一款软件中，有助于缩短项目开发周期并提高团队生产力。最终结果是里程碑驱动的进度自动化，使每个利益相关者保持一致，确保组织目标按计划进行。 Nifty 的软件允许您通过看板、列表和时间线视图来管理任务。在 Nifty 上进行合作是很自然的，因为每个项目都有一个单独的讨论线程，鼓励项目有一个专门的知识中心。 Nifty 旨在鼓励跨部门协作，这是独一无二的。凭借内置日历，Nifty 可...
Wrike
wrike.com
Wrike 是最强大的工作管理平台。 Wrike 专为希望每天进行协作、创造和超越的团队和组织而打造，将所有人和所有工作集中到一个地方，以消除复杂性、提高生产力，让人们能够专注于最有意义的工作。凭借无与伦比的功能、多功能性和直观性，Wrike 是组织在竞争激烈的世界中扩展、优化和快速发展所需的唯一工作管理解决方案。超过 20,000 名满意的客户齐聚 Wrike，助力他们的未来，其中包括雅诗兰黛、Hootsuite、尼尔森、奥美、西门子和蒂芙尼公司。如需了解更多信息，请访问 www.wrike.com。
Teamwork
teamwork.com
Teamwork.com 是唯一一个拥有一流的客户运营以及团队喜爱的易于使用的项目管理的平台。在一个平台上按时按预算交付工作、消除客户混乱并了解盈利能力。 Teamwork.com 总部位于爱尔兰科克，由之前经营过代理机构的团队创立，在全球拥有超过 20,000 名客户，全球团队由 350 多名员工组成。请访问 teamwork.com 了解更多信息。
Deputy
deputy.com
Vice 是终极劳动力经理，为您提供基于网络和移动应用程序的解决方案中的最佳技术。简化您的日程安排、时间表、任务分配、员工沟通和管理任务。凭借出色的应用程序和一键式薪资集成，我们让您的生活更轻松。让 Vice 为您提供对业务和劳动力管理的可见性和控制力。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企业安排、跟踪时间和出勤以及与小时工沟通的一种简单方法。通过免费的 iOS 和 Android 应用程序，将日程安排和时钟放入每位员工的口袋中。只需点击几下即可跟踪休假时间、员工可用性并管理轮班调换。与您的薪资提供商集成以简化流程并避免人为错误。立即开始 14 天免费试用。
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn 是人力资源行业软件领域的全球领导者。超过 10,000 家公司依靠 Bullhorn 的云平台来为其自始至终的人员配置流程提供支持。 Bullhorn 总部位于波士顿，在世界各地设有办事处，由创始人领导，在全球拥有 1,000 多名员工。
Planday
planday.com
Planday 是一个劳动力管理平台，使几乎任何规模和垂直行业的轮班企业都可以在一个基于网络的系统中管理其劳动力。在一处管理员工日程、工作时间、轮班、休假请求和工资单。 Planday还拥有完全集成的员工沟通功能，因此经理可以快速给员工发短信或发送电子邮件。
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash 不仅仅是客户端软件，它还是一个完全集成的基于云的平台，将完全满足大多数中小型企业的软件需求。不幸的是，许多企业主对软件感到非常沮丧，因为他们花费了太多的时间和金钱来尝试学习多个系统，然后让这些多个系统一起工作。 SuiteDash 通过将最常用的商业工具合而为一来解决这一问题。
Calamari
calamari.io
Calamari 帮助您进行休假管理和跟踪出勤情况。它自动执行 PTO 计算。多种方式打卡上班/下班。与 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的劳动力分析软件解决方案，旨在提高远程、混合和内部团队的生产力，同时确保积极的员工体验。 Hubstaff 与 30 多个应用程序集成，使您的企业可以更高效地运营。您可以通过时间跟踪、屏幕截图、活动跟踪、URL 和应用程序跟踪、劳动力分析指标、自动工资单和发票、日程安排、GPS 和位置监控以及时间表等功能了解工作情况。适用于 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我们的使命是帮助每个人在工作中度过最富有成效的一天。这一承诺意味着在不损害每个人令人满意的工作环境的情况下优先考虑最佳绩效。体验 Hubstaff 对我们组织的效率和...
Everhour
everhour.com
Everhour 是领先的团队时间跟踪工具之一。看看谁在跟踪时间、谁工作过度以及谁可以处理更多事情。跟踪所有项目预算、安排阈值警报、使用前瞻性资源规划。构建任何类型的报告并发送具有专业外观的发票。 Everhour 与您的项目管理应用程序原生集成，因此您可以直接从其界面跟踪任务时间：Asana、Basecamp、Trello、Jira、GitHub 等。
My Hours
myhours.com
组织项目、跟踪时间并报告您的工作。协调项目和任务。跟踪您的工作时间并为客户创建精美的报告。多合一的空闲时间跟踪软件。
todo.vu
todo.vu
todo.vu 将任务和项目管理与时间跟踪和计费相结合，为自由职业者、顾问和团队提供多功能、一体化的生产力工具。管理任意数量的客户相关任务或内部任务变得简单。快速捕获任务，直观地组织您的工作量，委派、协作并跟踪任务上花费的任何时间 - 以任何小时费率。 todo.vu 将任务与时间跟踪和计费独特地集成在一起，这意味着团队可以不间断地工作，同时在后台自动计算时间成本总计。查看工作日的每一分钟都去哪儿了，跟踪团队和项目进度，在几分钟内开出详细的发票，并使用真实数据来微调您的工作方式。所有这些都提高了效率、盈利能力和服务透明度，超出了客户的预期。
Paymo
paymoapp.com
Paymo 是一款适用于最多 20 人的小型团队的工作管理软件。它是数字、创意和营销机构、咨询企业、软件和工程公司以及建筑公司的理想选择。它允许您随时随地管理客户项目和业务任务、跟踪工作时间并为客户开具发票。该软件的主要重点是帮助团队从开始到结束管理项目： - 将项目拆分为任务列表和任务，并将其分配给您的员工或同事 - 通过网络计时器自动跟踪办公室的工作时间或在旅途中通过移动应用程序 - 通过讨论让参与项目的每个人都了解最新情况 - 创建可定制的静态和实时报告并跟踪业务绩效 - 存储与项目相关的所有文件 - 以便每个人都可以随时访问它们 - 可视化团队的工作，消除瓶颈，并减少项目中的空闲时间 ...
ClockShark
clockshark.com
更快地完成工作。经营现场服务或建筑业务需要协调和优秀的团队。借助 ClockShark 的一体化工具包，您可以获得业界排名第一的时间表应用程序，以及快速准确地完成工作同时更快获得报酬所需的一切。
Zimyo
zimyo.com
Zimyo 是一个广泛的人力资源技术平台，可解决复杂的人力资源挑战，同时简化和自动化日常人力资源运营。 Zimyo 受到 Bajaj Capital、Yashraj Films、TVF、Apollo Tyres、Capital Motion、SOHO House、Qatar Wire Products 和其他 2,000 家现代组织的信赖，提供一整套产品，包括人力资源和薪资、出勤、绩效、申请人跟踪、参与度和 40 个其他模块。通过利用这些解决方案，任何规模的组织都可以自动化人力资源运营、运行无差错的工资单、按时支付工资、跟踪员工出勤、入职/离职员工、跟踪员工绩效、解析简历、发送录用通知书等等。...