替代项 - Abowire
Patreon
patreon.com
Patreon 是一个会员平台，让艺术家和创作者可以轻松获得报酬。加入超过 200,000 多名创作者的行列，从每月超过 400 万订阅会员那里赚取薪水。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美国金融服务和软件即服务 (SaaS) 公司，总部位于美国加利福尼亚州旧金山。该公司主要为电子商务网站和移动应用程序提供支付处理软件和应用程序编程接口（API）。
Pabbly
pabbly.com
强大的软件工具来运营您的业务。在一个软件包中即可访问表单创建、电子邮件营销、计费、自动化等业务关键应用程序。
Zoho Billing
zoho.com
订阅计费软件，专为成长型企业打造。 从头到尾处理您的客户订阅计费生命周期。自动定期计费、管理订阅、发送专业的税务合规发票，并每次都按时收到付款。
2Checkout
2checkout.com
随时随地在线接受付款。 2Checkout.com 是一项在线支付处理服务，可帮助您接受信用卡、PayPal 和借记卡。
Sage Intacct
intacct.com
与 AICPA 的第一家也是唯一一家为任何规模的公司提供会计和财务管理软件的首选提供商一起提高投资回报率并改造您的组织。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家软件即服务 (SaaS) 公司，为销售软件和其他在线数字产品的公司提供全方位服务的电子商务平台。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl 让您可以轻松地通过博客、社交媒体或任何可以粘贴链接的地方直接向受众销售数字产品
PayKickstart
paykickstart.com
收入增长和联盟平台 PayKickstart 是市场上最完整的结帐、定期计费、联盟管理和保留解决方案，具有全球功能。它就像您的会计、产品/开发和营销团队的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一个用于运行可扩展订阅业务的一体化平台。它包括 B2B 公司的订阅管理、订阅计费、付款、财务和订阅仪表板。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一个电子商务营销平台，为客户评论、视觉营销、忠诚度、推荐和短信营销提供最先进的解决方案。在此详细了解您的品牌如何通过 Yotpo 推动增长。
Paddle
paddle.com
帮助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球转化率、减少客户流失、保持合规性并快速扩大规模。
Recurly
recurly.com
Recurly 为全球数千家企业提供企业级订阅计费管理。
Subbly
subbly.co
Subbly 是一个一体化商务平台，允许您启动、运行和发展任何订阅业务模式。立即开始为期 2 周的免费试用。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信赖的 B2C 和 B2B 电子商务、订单管理、个性化和销售点统一商务解决方案。
EQUP
equp.com
方便、实惠、有效 真正发挥作用的高级 CRM 软件！ 通过 EQUP 超越智能 CRM，通过自动化营销、销售和计费操作来增强您的业务能力 在一款一体化软件中。
Rainex
rainex.io
Rainex 是一个具有简单灵活功能的平台，用于创建订阅、开具发票和自动化所有日常计费流程。
Zoura
zuora.com
Zuora 是订阅管理领域的领导者。使用 Zuora 的高级计费工具套件建立和发展您成功的订阅业务。
Stykite
stykite.com
Stykite 是一个全栈订阅管理平台，可让您在新的地区推出和扩展您的 SaaS 产品。支付网关是预先集成的，stykite 还拥有销售税、风险和任何其他合规性。
SimpleCirc
simplecirc.com
SimpleCirc 是一款价格实惠、基于云的订阅者管理软件，适用于中小型杂志和报纸出版商。快速轻松地添加、续订和更新您的订阅者。在线接受订单。回售问题和促销品。让您的订阅者访问您的数字内容。设置自动续订。使用我们的 API、webhooks 和 Zapier 应用程序将 SimpleCirc 连接到任何第三方软件。
Rebill
rebill.com
Rebill 是拉丁美洲经常性收款和财务自动化的解决方案。商家可以使用预先构建的即插即用支付页面在几分钟内开始销售订阅和会员资格，并从一个地方管理其财务流程。
PayRequest
payrequest.io
PayRequest 是面向 SaaS 企业和中小型企业的无代码计费和订阅平台。 PayRequest 与 Stripe、Mollie、PayPal 等支付网关集成，提供支付链接、支付页面、订阅、捐赠页面等支付解决方案。通过短信、电子邮件、API、二维码或任何 Zapier 应用程序发送您的付款请求。
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro 是一个一体化订阅和会员管理平台。一个全面的自助平台，不需要代码，但拥有所有开发工具来提供最终的灵活性。 Pelcro 的主要功能： - 在一个地方轻松创建订阅和电子商务产品 - 轻松创建计量付费墙，选择哪些内容或功能应置于付费墙后面 - 使用高级定位根据用户位置个性化语言和货币 - 创建和使用根据您的品牌定制用户体验 - 使用 Google Pay、Apple Pay 和 PayPal 进行快速结账体验 - 通过 CRM 管理用户或让他们通过自助仪表板进行更改 - 定制和自动化支付流程、定价模型和基于您偏好的用户流量 - 导出分析报告，包括总收入、新订阅 - 我们提供 24/7 ...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay 的订阅管理和信用卡处理平台管理订阅和经常性收入业务的收入生命周期的所有部分。
Crystallize
crystallize.com
为痴迷产品的品牌和代理商提供超高速无头商务。打造独特且令人难忘的产品体验，并在任何渠道、任何规模、以您梦想的任何方式销售您的产品。
circuly
circuly.io
circuly 是一个针对网站的循环经济 B2B SaaS，它使出租实体产品像销售它们一样简单且有利可图。 Circly 提供公司成功启动和扩展其订阅/产品即服务模式所需的一切。
Buzops
buzops.com
Buzops 不仅仅是一个健身房管理系统。我们是一个团结的团队，其使命是为健身房业主提供帮助，并成为提高健身业务效率和增长的忠实合作伙伴。 2009 年，迈克尔创立了一家私人培训公司，业务范围迅速扩大到 300 万美元，分布在五个地点。在遇到现有健身房管理软件的运营挑战时，Michael 与他的软件工程师朋友合作，为他的业务需求创建了个性化解决方案。随着他的企业不断发展，在 10 年的时间里增加了 3 个精品健身房和 90 多个个人训练地点，这相当于每月管理 10,000 次训练课程，最初的软件逐渐发展成为一个全面的管理工具。它经过精心改进，可以有效管理复杂的操作，确保支付处理和会话管理的准确...
Aria Systems
ariasystems.com
在当今的按需世界中，市场需求可能瞬息万变。 Aria Systems 为企业提供了快速且敏捷的变革能力。 Aria 基于云的货币化平台消除了计费瓶颈，使公司能够快速推出和发展其产品。只有 Aria 能够大规模提供速度和敏捷性，提供可操作的客户见解，并为业务用户提供直接控制权，以更好地通过其产品获利。 Adobe、飞利浦和 Pitney Bowes 等创新公司依靠 Aria 来加快创收速度、最大化客户价值并发展业务。 Aria 是屡获殊荣且获得共识的分析师选择，在领先的研究公司中排名第一。
Upodi
upodi.com
Upodi 是领先的订阅计费和管理平台，可自动执行 SaaS 和订阅业务的定价、计费和开票操作。 Upodi 为其核心系统基础设施提供世界一流的定期计费引擎，支持欧洲和世界其他地区的无限可扩展性。
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可定制、灵活且可扩展的企业级定期订单和订阅计费引擎，适合任何企业。 Rebillia 提供了生成独特订阅模型所需的工具以及为客户提供无缝注册流程，包括： - 完全嵌入式结账 - 通过我们的计费构建器完全可定制的订阅模型 - 强大的通知系统 - 全球支付配置 - 多个销售渠道均由我们管理单一平台。