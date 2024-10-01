替代项 - Abacum
Keka
keka.com
招聘不仅仅是一步完成的事情，因为它涉及整个过程中的各个复杂阶段。找到合适的人才是构建成功商业环境的基石。因此，Keka 将为您提供出色的功能，例如多平台候选人搜寻、技术评估、记分卡等，这将帮助您通过 Keka 的申请人跟踪系统提供面向未来的招聘体验。
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一个人员管理平台，可帮助充满活力的公司发挥员工的最佳水平。我们的 HR 软件独特、直观且智能
ChartHop
charthop.com
ChartHop 的使命是在组织内部创造健康的透明度，以便员工和组织蓬勃发展。 ChartHop 是一个动态的人员运营平台，它连接并可视化人员数据，通过洞察、协调和行动为组织提供支持。 ChartHop 的人员运营平台为人力资源带来了全新的方法，是人员数据的统一来源，也是日常计划、流程和举措的主要行动点。从人员和财务主管到经理和员工，ChartHop 专为组织中的每个人而设计。 ChartHop 通过整个人力资源技术堆栈的强大集成，与数十个平台良好配合，并为 1Password、YipitData、BetterCloud 和 Starburst 等公司提供服务。 ChartHop 由 Ian ...
Bridgit
gobridgit.com
Bridgit 是建筑劳动力管理软件领域的先锋。我们的旗舰解决方案 Bridgit Bench 是当今领先的劳动力规划平台，与北美 400 强建筑公司中超过三分之一的公司合作。我们相信，项目的成功始终取决于负责交付工作的人员。这就是为什么我们构建了当今唯一可用的解决方案，并提供智能建议，以确保您将具有正确技能的正确人员分配给正确的项目。最重要的是，Bench 提供了一个易于使用的协作解决方案，具有战略预测和高级管道优化功能，包括追踪跟踪、场景规划和准确的供需报告。
TeamOhana
teamohana.com
TeamOhana 是一个战略性员工管理平台，可帮助成长型公司跟踪员工支出、协作制定招聘计划并实时预测员工流失情况。如今，大多数成长型公司都在互不关联的电子表格中规划和管理员工人数。该过程依赖于数小时的会议、电子邮件、工作时间和手动电子表格更新，而这些从未反映实时信息。这会导致增长效率低下、无法实现业务目标以及超支。 TeamOhana 帮助公司提高运营效率并准确预测其第一大支出：人员。该平台将来自 HRIS、ATS 和招聘计划的数据整合为当前和未来员工人数的单一事实来源，而不是在电子表格中。 TeamOhana 客户每月节省 30 多个小时，将预算差异减少到 1% 以下，并完全消除员工统计电...
Papervee HR
papervee.com
Papervee 是一种基于云的人力资源解决方案，有助于简化时间跟踪、休假管理和文档组织等任务。该解决方案集中了人力资源工作流程，如日程安排、远程工作、加班跟踪等。它还可以自动生成雇佣合同、招聘和项目时间跟踪。
headcount365
headcount365.com
Headcount365 取代了基于电子表格的招聘运营流程，消除了维护准确的员工人数计划所需的工作和会议。招聘领导者拥有确保按时招聘的工具，而财务和人力资源部门可以减少或消除维持人员跟踪和支出所需的劳动力。
Agentnoon
agentnoon.com
用于推动组织绩效的组织设计和劳动力规划平台。 使用快速、简单和交互式的组织设计、劳动力规划和动态人员分析工具来制定战略决策。
CandorIQ
candoriq.com
CandorIQ 是用于管理员工人数和薪酬计划的软件。员工占所有运营支出的 70% 以上，但仍通过表格和电子邮件进行管理。我们在 1 个平台上管理所有人员的支出，并将其集成到您的财务和人力资源堆栈中。 产品能力包括： - 员工人数和回填计划 - 跨部门的人员预算方案 - 绩效周期规划 - 分析，包括员工流失、招聘胜负、现金消耗
Solvice
solvice.io
Solvice 是一个面向开发人员的决策自动化平台。大型软件供应商和创新的最终用户都实施我们的求解器，并每天优化他们的路线规划和资源调度。我们为企业提供解决复杂规划、路线和调度问题所需的工具。 Solvice 将人工智能驱动的技术融入您的应用程序中。我们利用深厚的运筹学专业知识来加速和改进您的解决方案的发展。 Solvice 产品 OnRoute 和 OnShift 是解决您所有调度和物流问题的完美答案。我们的求解器在几秒钟内计算出最佳决策，并将这些数据发送回您的开发团队。我们的 API 将帮助您将效率提高到一个全新的水平。通过我们的 30 天试用期开始免费优化。
Pigment
pigment.com
什么是颜料？ Pigment是一个商业规划平台。通过将人员、数据和流程整合到一个直观、适应性强的集成平台中，团队可以快速制定值得信赖的战略和运营业务计划，以推动业务增长、应对变化并面向未来。 Klarna、Figma、Airtable、PVH 和 Webhelp 等行业领先公司每天都信任 Pigment，使他们能够做出自信且准确的决策。