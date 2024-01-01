替代项 - 8base
Replit
replit.com
Repl.it 是一家位于旧金山的初创公司，也是一个在线 IDE（集成开发环境）。它的名字来自缩写 REPL，代表“读取-评估-打印循环”。该服务由约旦程序员 Amjad Masad 和约旦设计师 Haya Odeh 于 2016 年创建。Repl.it 允许用户使用浏览器编写代码并构建应用程序和网站。此外，Repl.it 允许用户通过各种方式共享项目。他们还举办“jams”，即基于特定主题的编码比赛。竞赛奖品通常包括临时帐户升级、金钱、加密货币或礼品卡等。 Repl.it 上的 repl 是一个交互式编程环境。您可以使用最流行的编程语言创建工作区，在虚拟机上为您提供一个可以运行代码的容器。在...
Firebase
firebase.google.com
Firebase 是 Google 开发的用于创建移动和 Web 应用程序的平台。它最初是一家成立于 2011 年的独立公司。2014 年，谷歌收购了该平台，现在它是他们应用程序开发的旗舰产品。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美国云基础设施提供商，总部位于纽约市，数据中心遍布全球。 DigitalOcean 为开发人员提供云服务，帮助部署和扩展在多台计算机上同时运行的应用程序。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大面向网络计算机的托管公司。
Retool
retool.com
Retool 是构建内部工具的快速方法。拖放我们的构建块并将它们连接到您的数据库和 API，以立即构建您自己的工具。与 Postgres、REST API、GraphQL、Firebase、Google Sheets 等连接。由开发人员构建，为开发人员服务。受到初创公司和财富 500 强企业的信赖。免费注册。
Netlify
netlify.com
Netlify 是一家位于旧金山的云计算公司，为 Web 应用程序和静态网站提供托管和无服务器后端服务。 其功能包括跨 Netlify Edge、该公司的全球应用程序交付网络基础设施、无服务器表单处理、对 AWS Lambda 函数的支持以及与 Let's Encrypt 的完全集成，从 Git 进行持续部署。它提供免费和付费计划。Netlify 客户包括 Google、Facebook、Verizon、NBC、三星、耐克、思科、Atlassian、LiveChat、联合利华、TriNet、Loblaw、Wieden+Kennedy、HashiCorp、Vue.js、Citrix、Pelot...
Vercel
vercel.com
部署具有最佳前端开发人员体验和最高最终用户性能的 Web 项目。
Heroku
heroku.com
Heroku 是一个支持多种编程语言的云平台即服务 (PaaS)。 Heroku 是最早的云平台之一，自 2007 年 6 月开始开发，当时仅支持 Ruby 编程语言，但现在支持 Java、Node.js、Scala、Clojure、Python、PHP 和 Go。因此，Heroku 被认为是一个多语言平台，因为它具有供开发人员在大多数语言中以类似方式构建、运行和扩展应用程序的功能。 Heroku 于 2010 年被 Salesforce.com 以 2.12 亿美元收购。
Zoho Creator
zoho.com
为了你内在的造物主。建造。整合。延长。 工作的未来是数字化的，各种规模的企业都需要快速转型。 Zoho Creator 是一个低代码平台，让您能够快速、安全、无缝地进行转变，无论您的需求和编码专业知识有多复杂。
Supabase
supabase.com
Firebase 的开源替代品。在 2 分钟内创建一个后端。使用 Postgres 数据库、身份验证、即时 API、实时订阅和存储来启动您的项目。
Softr Studio
softr.io
Softr 将您的 Airtable 数据转变为美观且功能强大的网站、网络应用程序或客户端门户。选择一个模板或从头开始。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 通过在浏览器中提供由 VS Code 提供支持的预构建协作开发环境来简化开发人员工作流程。
Draftbit
draftbit.com
全部通过浏览器创建、自定义和启动移动应用程序。包括源代码。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
在云中托管、运行和编码 Python！ 免费开始使用。我们的基本计划使您可以访问已安装完整 Python 环境的计算机。您可以直接从浏览器开发和托管您的网站或任何其他代码，而无需安装软件或管理您自己的服务器。
Plasmic
plasmic.app
您的技术堆栈的视觉构建器。创建令人惊叹的视觉内容和页面，将无代码无缝集成到您的代码库中。解锁您的团队并快速发货。
Glitch
glitch.com
简单、强大、免费的工具可用于创建和使用数百万个应用程序。
Plesk
plesk.com
Plesk 是您在云中构建、保护和运行网站和应用程序所需的唯一网络托管控制面板！获取 Plesk 托管平台！
Quickbase
quickbase.com
释放团队的创造力，快速改进任何流程。了解为什么全球数以千计的最佳企业信任 Quickbase 来连接他们的数据、流程和人员。免费尝试！
Kissflow
kissflow.com
最接近问题的人知道如何最好地解决问题。因此，我们通过 Kissflow 为企业领导者提供支持，这是排名第一的数字化工作平台，已被 160 个国家/地区的 10,000 多名客户使用。让您的数字化转型之旅变得智能而简单！
BuildFire
buildfire.com
适用于 iOS 和 Android 的最强大的应用程序制作工具 BuildFire 功能强大且易于使用的移动应用程序生成器使您能够以极少的时间和成本创建适用于 iOS 和 Android 的移动应用程序。 简单直观的应用程序构建器 - 无需编码 使用我们的开发者 SDK 构建自定义功能 14 天免费构建。无需信用卡
AppMaster
appmaster.io
AppMaster 是新一代无代码平台，用于自动化业务流程并通过代码生成为网络和移动设备构建本机应用程序。
AppsGeyser
appsgeyser.com
创建应用程序并每月赚取高达 1000 美元的被动收入。绝对永久免费。无月费、费用或付费功能。无需编码技能。
Render
render.com
Render 是一个统一的云，可通过免费的 SSL、全球 CDN、专用网络和 Git 自动部署来构建和运行您的所有应用程序和网站。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
使用最简单的无服务器平台开辟新天地。 Catalyst 是一个高度可扩展的无服务器平台，允许开发人员构建和部署世界一流的解决方案，而无需管理服务器。
IBM Cloud
ibm.com
IBM云计算是信息技术公司IBM提供的一套商业云计算服务。 使用 190 多种独特服务立即开始构建。
Caspio
caspio.com
Caspio 是世界领先的低代码平台，无需编码即可构建在线数据库应用程序。
Mendix
mendix.com
Mendix 是企业用来大规模开发移动和网络应用程序的最快、最简单的低代码平台。访问以了解更多信息并免费试用该平台！
Kinsta
kinsta.com
登录 MyKinsta 仪表板并管理在 Kinsta 上托管的 WordPress 网站。
Exotel
exotel.com
最可靠的云通信公司，提供一流的语音、消息和用户验证 API。解决方案包括号码屏蔽、IVRS、云 PBX、虚拟电话号码、呼叫软件、短信和呼叫自动化。受到全球 2500 多家企业的信赖。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一家总部位于加利福尼亚州旧金山的私营平台即服务公司，专注于 Ruby on Rails、PHP 和 Node.js 部署和管理。
Knack
knack.com
十多年来，Knack 一直是无代码领域的先驱，拥有 5000 多家客户，从中小企业到财富 500 强中的最大企业。Knack 使日常创新者能够轻松克服关键的业务挑战。通过利用 Knack 直观的无代码平台和专家构建器网络，团队可以快速构建自定义应用程序来收集和管理数据、自动化流程以及在线移动工作流程。这可以节省您的时间，因为业务构建者可以创建和修改工作流程，并有权解决自己的挑战。 Knack 帮助解决各种功能用例，例如客户和供应商门户、定制 CRM 和项目管理应用程序、LMS 系统、发票和合同管理、物流和供应链、航空公司调度、会员名录和志愿者管理、房地产和租户管理、医疗保健 (HIPAA)、州...