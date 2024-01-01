8base 是一个低代码平台，用于构建和运行功能丰富的数字产品，包括 SaaS 解决方案、市场以及其他 Web 和移动应用程序。 8base 平台帮助老牌公司的企业家和创造者将他们的产品愿景变为现实；更快、更好、更经济。此外，数字机构使用 8base 更快地交付客户项目，同时提高利润并减少对稀缺且昂贵的软件开发人才的依赖。 8base 是一个托管在 AWS 上的可配置、无服务器低代码开发框架，它公开了世界上最强大的基于 GraphQL 的 API 查询语言；与其他平台不同的是，8base 是从头开始构建的，使用标准和广泛接受的技术来吸引主流开发者，并确保创作者的知识产权在需要时可以移植到其他平台。 8base 提供：1）用于构建软件后端和 API 的低代码开发工具； 2) 用于运行使用 8base 工具构建的应用程序的无服务器计算和存储基础设施； 3）可视化前端开发工具； 4) 通过合作伙伴网络提供设计和开发服务，协助客户使用 8base 构建应用程序。 8base 于 2019 年首次商业化。如今，包括众多多租户 SaaS 和市场初创公司、定制软件开发机构和咨询公司以及 IBM 全球服务/NATO 和佛罗里达国际大学等大型组织在内的数千家客户都在 8base 上构建。

网站： 8base.com

免责声明：WebCatalog 与“8base”没有任何附属、关联、授权、认可关系，也没有以任何方式正式关联。所有产品名称、徽标和品牌均为其各自所有者的财产。