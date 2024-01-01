替代项 - 7taps
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist 为忙碌的专业人士提供强大的想法，使他们能够拓宽视野、更具创造力、做出更好的决策，并最终在生活的各个领域成长和繁荣。我们从 27 个类别的 5,500 多本非小说类书籍和播客中提炼出关键思想，采用引人入胜的格式，您可以在 15 分钟内阅读或收听。我们的自主学习应用程序在全球范围内有超过 2300 万人使用，它将随时随地为您的员工提供所需的支持。
Paylocity
paylocity.com
我们的一体化软件平台为人力资源专业人员提供了一种轻松管理工资、福利、人才和劳动力管理等日常任务的方法。但我们的与众不同之处在于，我们的技术得到了真正关心客户成功的文化的支持。提供商只会向您出售产品。但合作伙伴实际上关心您和您的业务。合作伙伴需要花时间来了解您并了解您的需求。我们与您一起寻找最佳解决方案，使您今天的业务受益，同时为更美好的明天铺平道路。明天就是你的团队的全部了。我们所做的一切都是为了支持您实现目标。我们将共同处理您的日常工作，以便您可以花更多的时间来打造您和您的员工渴望的文化。对于渴望真正合作伙伴关系的专业人士来说，Paylocity 是一家人力资源和薪资公司，可将您从今天的任务...
D2L Brightspace
d2l.com
个性化学习、提高参与度并帮助学习者取得超出他们想象的成就。 D2L 为生命的每个阶段提供灵活而强大的学习解决方案，从学校的最初阶段到高等教育和工作世界。
Paycom
paycom.com
25 年来，Paycom Software, Inc.（纽约证券交易所股票代码：PAYC）通过易于使用的人力资源和薪资技术简化了业务和员工的生活，并通过直接访问数据来提高透明度。得益于其业界首创的解决方案 Beti®，员工现在可以自行处理工资单，并在提交工资单之前被引导查找并修复代价高昂的错误。从入职和福利登记到人才管理等，Paycom 的软件简化了流程，提高了效率，并让员工能够掌控自己的人力资源信息，所有这些都在一个应用程序中完成。 Paycom 因其技术和工作场所文化而获得全国认可，现在可以为美国和国际上各种规模的企业提供服务。 Paycom 正在引领美国工作场所的数字化转型。我们对文化和...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
Quizizz
quizizz.com
使用 Quizizz 应用程序可以随时随地学习任何内容。您可以自学或亲自或远程参与小组测验、作业和演示。每月有超过 2000 万人在世界各地的学校、家庭和办公室使用 Quizizz。
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Kahoot! Create
kahoot.com
创建您自己的 kahoot 并学习新东西！卡胡特！为学生、教师、办公室超级英雄、问答爱好者和终身学习者带来学习的魔力。 卡胡特！是一个基于游戏的学习平台，每年为超过 10 亿的玩家在学校、工作场所和家庭带来参与度和乐趣。免费注册！
Rippling
rippling.com
Rippling 为企业提供了一个在全球范围内运营人力资源、IT 和财务的场所。它将通常分散在公司内的所有劳动力系统汇集在一起，例如工资、费用、福利和计算机。您有史以来第一次可以在单个系统中管理和自动化员工生命周期的每个部分。以入职为例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方雇用新员工，并设置他们的工资单、公司卡、计算机、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方应用程序 - 所有这些都在 90 秒内完成。
Open LMS
openlms.net
Open LMS 是一个高度可配置的学习管理系统 (LMS)，可根据您组织的目标进行扩展。我们为全球数以千计的客户提供帮助，从工业到高等教育，为学习者提供熟悉的体验、尖端的生态系统工具、深入的报告和数据、应用内创作、学习路径以及合规培训和报告。作为全球最大的开源 Moodle™ 托管和支持服务商业提供商，在 Amazon Web Services (AWS) 的支持下，Open LMS 可帮助组织轻松提供出色的学习体验。 Open LMS 是 Learning Technologies Group plc 屡获殊荣的专业学习技术和人才管理业务集团的一部分。了解有关 Open LMS 的更多信息...
Top Hat
tophat.com
Top Hat 帮助数以千计的学院和大学教师创建完美的课程，吸引学生并在课堂内外建立理解力。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是领先的数字一线工作平台。具有任务管理、通信、学习、自助服务和独特的开放轮班市场技术，旨在与您当前的 WFM 解决方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等标志性品牌的信赖，为您提供协调前线所需的一切。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Paycor
paycor.com
Paycor 帮助领导者实现人员管理各个方面的现代化，以便他们能够专注于真正重要的事情：打造致胜团队。统一的 HCM 解决方案可确保员工数据位于一处，因此您无需切换平台、访问多个系统或重新输入信息。自动执行繁琐的工作，降低合规风险，提高效率，使员工能够控制自己的财务状况，并通过强大的分析和洞察更深入地了解您的业务。
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是专为培训成功而构建的 LMS。旨在获得每个人的肯定，这是优秀团队和公司成长的地方。凭借完全可定制、易于管理且易于使用的体验，团队可以享受宾至如归的培训。 TalentLMS 可以轻松地为任何团队和每种用途提供正确的培训，同时为每一步提供专家指导和支持。在全球学习技术领导者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是实现培训民主化，为全球 70, 000 多个团队提供服务。满足您所有培训需求的一个平台 - TalentLMS 将所有培训工具和材料汇集在一个方便的地方，还可以轻松地与您已使用的应用程序和服务集成，使培训能够不间断地融入您的工作生活。您需要的所有...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（纽约证券交易所代码：NOW）让世界为每个人提供更好的服务。我们基于云的平台和解决方案可帮助组织数字化和统一，以便他们能够找到更智能、更快、更好的方法来实现工作流程。因此，员工和客户可以更加紧密地联系、更加创新、更加敏捷。我们都可以创造我们想象的未来。世界与 ServiceNow 合作。
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn 是一个基于云的企业知识和学习管理平台。借助 Zoho Learn，您可以集中公司信息、创建交互式课程并获取有关学习者进度的详细报告。 Learn 具有轻松内容创建和协作创作的强大功能、易于使用的课程构建器、内置评估工具和强大的报告，是适合各种规模企业的成熟培训工具。
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 将任何主题转变为令人惊叹的在线课程。 我们的人工智能创作工具使课程创建变得毫不费力，因此您可以专注于最重要的事情 - 构建引人入胜的内容。 享受跨所有设备的无缝扩展，以及让学习者感到愉悦的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的学习分析服务质量，帮助您优化教学。
KodeKloud
kodekloud.com
通过我们的边做边学平台成为 DEVOPS 专家。 KodeKloud 相信边做边学的教学方法。我们相信这种教学方法可以让我们的学生发挥最大潜力，这将帮助您建立成功的 DevOps 职业生涯。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界领先的支持操作系统 (eOS™)，它使销售和营销团队围绕高影响力的买家互动进行协调，同时生成持续提高转化率所需的见解。底线影响：卖家通过 Showpad 更快地达成更多交易。 Showpad 的核心销售内容管理引擎使收入团队能够创建一个精心策划的一站式商店，以大规模查找、管理和分发高影响力的内容。对于营销人员而言，Showpad 使团队围绕最新的品牌内容与正确的治理保持一致，以提高内容采用率，并提供漏斗底部的见解，以便团队可以在正确的内容上投入更多资金。支持从业者使用该平台来推动跨职能协调并制定可扩展的、有针对性的培训活动。卖家可以获得所有合适的资源，将自己定位为当今采购...
360Learning
360learning.com
360Learning 是用于协作学习的 LMS。我们通过将公司的专家转变为员工、客户和合作伙伴成长的支持者，帮助公司从内部提升技能。
LearnWorlds
learnworlds.com
从您自己的网站创建和销售在线课程。用于创建、销售和推广在线课程的最佳在线课程平台。开始将您的技能、经验和受众货币化。
Sana AI
sana.ai
Sana 是一个人工智能驱动的学习平台，使组织能够访问和共享知识、自动化管理任务并比以往更快地执行。 该平台提供的工具和功能包括创建实时和自定进度的学习体验、简化实时学习、通过智能自动自动化管理混乱以及通过直观分析阐明影响。 该平台旨在帮助企业建立沉浸式入职计划、组织合规培训、简化员工教育、培养领导技能，并为销售代表提供获取知识和培养技能的工具。 Sana 是一个完整的学习管理系统，提供人工智能辅助搜索功能、个性化学习路径、协作工具和个性化评论。 该平台与广泛的第三方工具集成并提供多语言支持。它还提供自动化管理功能，例如用户加入和退出、自定义用户属性和可自定义的访问权限。 Sana ...
LearnDash
learndash.com
最强大的 WordPress 学习管理系统。 只需点击几下即可创建专业、引人入胜的课程。
Trainual
trainual.com
Trainual 是一个知识转移和培训平台，成长中的团队可以在其中为他们的工作方式制定剧本。借助 Trainual，您企业中所有角色和职责的每个流程、政策和程序都可以轻松记录、组织、分配和搜索。其结果是更快的入职和培训、更无缝的授权、一致的流程、增强的责任感，以及每个人都了解您需要知道的信息。
Schoox
schoox.com
Schoox 是一款以人为本的工作场所学习软件。人不是齿轮，Schoox 是根据人类实际学习方式而设计的。我们让学习者无论身在何处（从前线到公司办公室）都能提供更多种类的内容，从而保持学习者的好奇心。通过让学习变得简单、容易、有价值和有趣，我们帮助您让每个人对自己的职业发展更加兴奋。学习者可以“提高”他们的技能，在工作中成长并完成更多工作，并且您可以衡量他们出色成就的影响。 Schoox 将学习、内容、参与、人才发展和业务影响工具整合到一个全面的解决方案中，鼓励学习者通过现代直观的用户界面参与相关的技能培养内容。
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