替代项 - 3DLOOK

Esenca

esenca.ai

Esenca 是一种人工智能身体测量解决方案，它使用最先进的技术为您的客户提供即时尺码建议，并为您提供有关他们需求的见解。 Esenca 可以无缝集成到任何网站中，并且可以从任何网络浏览器访问，使用户无论身在何处，都能够在 30 秒内获得 100 多项身体测量结果和尺码建议。除了身体测量解决方案之外，Esenca 还提供手部和脚部测量功能，以及虚拟试穿体验，使用户能够根据尺码详细信息了解特定服装穿上后的效果。欲了解更多信息，请访问我们的网站：https://www.esenca.ai/ 如果您有任何疑问，请通过网站或通过 [email protected] 与我们联系