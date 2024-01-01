替代项 - 3DLOOK
Esenca
esenca.ai
Esenca 是一种人工智能身体测量解决方案，它使用最先进的技术为您的客户提供即时尺码建议，并为您提供有关他们需求的见解。 Esenca 可以无缝集成到任何网站中，并且可以从任何网络浏览器访问，使用户无论身在何处，都能够在 30 秒内获得 100 多项身体测量结果和尺码建议。除了身体测量解决方案之外，Esenca 还提供手部和脚部测量功能，以及虚拟试穿体验，使用户能够根据尺码详细信息了解特定服装穿上后的效果。欲了解更多信息，请访问我们的网站：https://www.esenca.ai/ 如果您有任何疑问，请通过网站或通过 [email protected] 与我们联系
Aistetic
aistetic.com
利用 Aistetic 的人工智能尺寸建议来增加销量并减少退货。 Aistetic 的 3D 身体尺寸和测量技术：通过准确的测量和尺寸建议来减少退货，从而使衣服更合身，让顾客更满意。提高销量、转化率和忠诚度——重复购买只需扫描 1 次。无需注册即可创建个人资料。通过规模分析仪表板轻松设置，并且开箱即用，符合 GDPR 标准 - 不到 60 秒即可上线。