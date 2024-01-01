替代项 - 360Learning
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom 是 Google 为学校开发的一项免费网络服务，旨在简化作业的创建、分发和评分。 Google Classroom 的主要目的是简化教师和学生之间共享文件的过程。据估计，有 40 至 1 亿用户使用 Google Classroom。 Google Classroom 将文档、表格、幻灯片、Gmail 和日历集成到一个有凝聚力的平台中，以管理学生和教师的沟通。可以通过私人代码邀请学生加入课程，也可以从学校域自动导入。教师可以在 Google 生态系统中创建、分发和标记作业。每个班级都会在各自用户的云端硬盘中创建一个单独的文件夹，学生可以在其中提交作业以供老...
edX
edx.org
访问来自全球 140 个领先机构的 2000 个免费在线课程。获得新技能并获得结业证书。今天加入。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn Learning 是领先的在线学习平台，可帮助组织提高学习者的参与度并培养他们当前和未来所需的技能。该图书馆拥有由 Lynda.com 的现实世界专家教授的 16,000 多门课程，并且每周新增 50 多门新课程，始终提供最热门的商业、技术和创意内容。 LinkedIn Learning 借鉴 6 亿多 LinkedIn 会员的见解，还提供个性化推荐，将学习者与最相关的在线学习资源联系起来。欲了解更多信息，请访问 http://learning.linkedin.com。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business 通过强大的内容市场提供新鲜的、按需的学习内容，帮助公司在当今快速变化的工作场所中保持竞争力。我们的使命是帮助员工完成接下来要做的任何事情——无论是下一个要解决的项目、要学习的技能还是要掌握的角色。为此，我们精选了 15,000 多门 Udemy 顶级课程（仍然只占整个 Udemy 课程集合的一小部分）。我们的内容涵盖各种关键业务和技术主题，从开发和 IT 到领导力、营销、PM、设计和压力管理。 Udemy Business 致力于为全球所有员工提供真实的学习体验，并提供 10 种语言的热门主题，由主题专家用母语教授（超越内容配音和视频字幕的传统方法）。除了精选的内...
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一个学习创新平台，旨在帮助您创建高度个性化的体验，大规模释放学习者的潜力。 Brightspace 专为人生各个阶段的学习而打造——从上学初期到高等教育及以后。 - K-12：创造学生和家长喜爱的现代灵活的学习体验。 - 高等教育：打造高度个性化的学习体验，释放潜力。 - 企业：为员工、客户或合作伙伴提供培训。 - 协会：将教育和培训转化为您的竞争优势。数字化您的课程通过易于使用的技术轻松实现课堂体验现代化，并采用当今最佳学习管理系统中常见的数字工具。优化您的成果开始轻松、大规模地实施个性化学习体验。...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一个开源、功能丰富、安全且可扩展的学习管理系统，可与其他平台无缝集成，并可针对您选择的任何教学或培训方法进行定制。凭借清新直观的界面，Moodle 拥有适合 K-12、高等教育、职业培训、企业以及各类企业学习的解决方案。从提高教学和学生成果到简化培训、入职和合规管理，您将使用 Moodle 构建更加活跃、更具吸引力的在线学习空间。当您选择 Moodle 时，您将受益于 Moodle 20 多年的教育技术专业知识，并且您将成为热爱我们的在线学习平台和价值观的全球社区的一部分。您可以从我们活跃的社区论坛获得支持，访问 Moodle 的认证集成，并探索 2000 多个开源插件。或者，...
Genially
genial.ly
Genially 是交互式视觉传达领域的世界领先者。使用 Genially 作为一体化在线工具，创建令人惊叹的演示文稿、交互式图像、信息图表、档案、测验、简历等，并在几秒钟内通过交互性和动画效果丰富它们。您不再需要由设计师和程序员组成的团队即可通过引人注目的视觉传达瞬间产生影响。使用交互式和动画效果轻松地分层分发信息，供观看者探索和发现。抛弃过时的内容创建软件，用 Genially 震撼并吸引您的受众。只需点击几下即可获得令人惊叹的效果。从 1100 多个模板中进行选择，或者从头开始。加入由全球数百万用户组成的社区，其中包括商人、教师、营销人员、设计师以及 Hulu、达能、米其林和喜力等公司。...
Open LMS
openlms.net
Open LMS 是一个高度可配置的学习管理系统 (LMS)，可根据您组织的目标进行扩展。我们为全球数以千计的客户提供帮助，从工业到高等教育，为学习者提供熟悉的体验、尖端的生态系统工具、深入的报告和数据、应用内创作、学习路径以及合规培训和报告。作为全球最大的开源 Moodle™ 托管和支持服务商业提供商，在 Amazon Web Services (AWS) 的支持下，Open LMS 可帮助组织轻松提供出色的学习体验。 Open LMS 是 Learning Technologies Group plc 屡获殊荣的专业学习技术和人才管理业务集团的一部分。了解有关 Open LMS 的更多信息...
Top Hat
tophat.com
Top Hat 帮助数以千计的学院和大学教师创建完美的课程，吸引学生并在课堂内外建立理解力。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是领先的视觉传播平台，任何人都可以在几分钟内创建具有专业外观和吸引力的视频和演示文稿，而无需任何设计或技术技能。超过 3000 万人（包括 96% 的财富 500 强公司）使用 Powtoon 来吸引受众——无论是企业培训和学习发展、人力资源、内部沟通、营销、销售等。 Powtoon 成立于 2012 年，在伦敦、旧金山、特拉维夫、乌克兰和菲律宾设有办事处。借助 Powtoon，您可以轻松创建自己的免费（或付费）工作室品质的高清直播和动画视频，从而消除雇用视频制作团队的高昂成本。 Powtoon 提供了一个庞大的专业设计模板、场景、角色、道具、视频、配乐等库。上传您自己的媒体、...
Visme
visme.co
Visme 是一个一体化平台，使来自领先公司的非设计专业人士能够在更短的时间内改变他们创建、共享和发布引人入胜的演示文稿、文档、可视化报告、数据可视化和其他可视化格式的方式。来自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用户以及其他 1500 万用户利用 Visme 作为内容创建工具来讲述和展示他们的故事，并将无聊的数据转化为引人入胜的视觉效果。单独工作或作为团队进行协作。在线发布、嵌入到您的网站或下载以供离线使用。用户可以协作，在文件夹中组织项目数据，并向相关团队或个人提供基于角色的权限。此外，Visme 还配备了多种用于发布和显示的自动化功...
Showbie
showbie.com
Showbie 是教师首选的数字学习平台，使教育工作者能够在任何设备上快速轻松地向具有所有学习能力的学生提供个性化反馈和评估。在一个易于使用的平台中，Showbie 允许您创建一个协作和交互式教室，以便学习可以在任何环境中进行 - 课堂上、远程中或两者之间的任何地方。 Showbie 专为教师的工作方式而设计，可以轻松管理课堂工作流程，为最重要的事情（教学和学习）节省时间。创建和分发作业、上传任何文件类型、发起协作学生小组和讨论、管理您的所有反馈并让家长随时了解情况 - 所有这些都在一个应用程序中完成。借助可放置在任何文件类型上的各种内置注释工具，学生可以以最适合他们的方式展示他们的学习成果。...
its learning
itslearning.com
itslearning是一个专为教学而设计的在线学习平台。我们的精神和设计都是北欧的。我们的重点是提供直观的学习管理系统，为教育工作者和学生提供支持。我们的平台可以帮助您规划成功的学习。您可以轻松创建吸引学生的课程和资源，并简化常见的教学任务 - 从而腾出更多时间进行教学。教师获得有关学生进步的可行见解，以帮助更好地进行个性化教学。结果是：老师高兴，学生高兴，学习得到改善。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是专为培训成功而构建的 LMS。旨在获得每个人的肯定，这是优秀团队和公司成长的地方。凭借完全可定制、易于管理且易于使用的体验，团队可以享受宾至如归的培训。 TalentLMS 可以轻松地为任何团队和每种用途提供正确的培训，同时为每一步提供专家指导和支持。在全球学习技术领导者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是实现培训民主化，为全球 70, 000 多个团队提供服务。满足您所有培训需求的一个平台 - TalentLMS 将所有培训工具和材料汇集在一个方便的地方，还可以轻松地与您已使用的应用程序和服务集成，使培训能够不间断地融入您的工作生活。您需要的所有...
Skillsoft
skillsoft.com
关于 Skillsoft Skillsoft（纽约证券交易所股票代码：SKIL）提供变革性的学习体验，推动组织和人员共同成长。该公司与企业组织合作，为全球学习者社区提供服务，帮助今天的员工为明天的经济做好准备。借助 Skillsoft，客户可以获得混合、多模式的学习体验，这些体验不仅仅是培养技能，还可以培养一支能力更强、适应性更强、敬业度更高的员工队伍。通过一流的内容组合、个性化且与客户需求相关的平台、世界一流的技术和广泛的合作伙伴生态系统，Skillsoft 通过克服关键技能差距和提升员工及其组织的持续增长和绩效。释放人类的潜力。了解更多信息，请访问 www.skillsoft.com
Learning Studio AI
learningstudioai.com
使用 LearningStudioAI 将任何主题转变为令人惊叹的在线课程。 我们的人工智能创作工具使课程创建变得毫不费力，因此您可以专注于最重要的事情 - 构建引人入胜的内容。 享受跨所有设备的无缝扩展，以及让学习者感到愉悦的神奇功能。 LearningStudioAI 提供一流的学习分析服务质量，帮助您优化教学。
LearnWorlds
learnworlds.com
从您自己的网站创建和销售在线课程。用于创建、销售和推广在线课程的最佳在线课程平台。开始将您的技能、经验和受众货币化。
LearnDash
learndash.com
最强大的 WordPress 学习管理系统。只需点击几下即可创建专业、引人入胜的课程。
edunation
edu-nation.net
K-12 的最佳学习平台。 Edunation 将您的所有学习需求整合到一个先进的平台中，为您的学生、教师和家长提供正确的工具，以实现更简单、更互联的学习体验。
Classe365
classe365.com
Classe365 是一款一体化教育管理软件套件，旨在简化和增强学校、大学和学院的管理和学习。我们的平台受到 130 个国家/地区 6,500 多名客户的信赖，是我们忠实用户的宝贵意见共同创建的，他们帮助我们的公司发展成为今天的样子。教育机构可以使用我们的综合软件套件简化整个管理流程。从使用我们的 CRM 和招生模块捕获潜在客户和管理注册，到将学生无缝注册到我们的学生信息系统中，管理员可以有效地处理日常操作，例如出勤、评分、日程安排、沟通、资源管理和图书馆服务。我们的集成财务会计模块简化了发票和在线支付管理。学位审核模块帮助学生保持学习目标，而毕业和校友模块则确保校友的持续参与。此外，我们最新...
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天吗？ Degreed 通过单一、流畅的技能发展经验将学习和职业发展与商业机会联系起来，因此您的组织和员工随时准备好清除下一个重大障碍。
Articulate 360
articulate.com
排名第一的工作场所学习创作者平台。 超过 118,000 个组织（包括《财富》100 强中的全部 100 个组织）使用我们的创建工具创建了数百万个课程。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一个强大而直观的平台，可供组织创建和提供高质量的在线培训。 Coassemble 是同类产品中的首创，它将用户友好的学习管理系统与出色的快速创作功能相结合。借助 Coassemble，组织可以从单一集成平台创建和提供在线培训。
WISE
wise.live
Wise是一个为在线教学和辅导业务打造的平台。自动安排、提醒和发票。通过双向同步日历安排，为学生和教师提供更大的灵活性。简化导师管理并让家长及时了解学生报告。让您的辅导业务运营处于自动驾驶状态，并利用您的时间做更多事情。 Wise 提供了一系列针对每种学习类型量身定制的功能 - 1-1 个性化课程、自定进度的录制课程、基于群组的课程和面对面课程。由教育工作者构建，旨在简化日常任务 - 该平台提供一键启动课程、自动出席、游戏化课程、详细的学习者报告、反馈表等等。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud 是全球领先的云软件公司，致力于推动社会公益事业。我们为整个社会公益社区服务——非营利组织、基金会、公司、教育机构、医疗机构和个人变革推动者。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最强大的学习平台，旨在为管理员提供直观的体验，为学习者提供吸引力，为企业提供变革性的平台。主要区别包括： - 能够向多个受众（包括员工、客户和合作伙伴）提供超个性化的学习体验。所有这些体验都可以通过单一平台进行独特的品牌化和集中管理。 - 业界最先进的AI能力。客户可以自动执行注册、翻译和内容分类等手动任务。借助专为学习而构建的生成式人工智能，客户只需点击几下即可创建有效的课程材料。 - 当您扩展到新的、更大的学习受众、地理位置、语言等时，您可以与您的组织一起扩展。 - 移动应用程序并与所有主要软件集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
NEO LMS 是一个屡获殊荣的智能学习平台（ILP），被世界各地的学校和大学使用。 NEO LMS 是一个完整的解决方案，包含教育机构支持高效教学所需的所有基本工具。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS 为导师、机构和组织提供完整的解决方案，以提供实时在线课程和启动自定进度的课程。 WizIQ 易于使用、价格实惠，让学习者可以自由地从任何位置和设备访问课程。借助 WizIQ，企业可以推出自己的定制品牌学习/培训门户，其功能包括虚拟教室、课程构建器、测试和评估构建器、定制移动应用程序、电子商务和报告。
Hāpara
hapara.com
纽约 K-12 学校的课堂管理软件。 面对面或远程，Hāpara 都能提供出色的学习能力。在 Google Workspace 中无缝组织教学工作流程的最有效且高效的方式。
MindSmith
mindsmith.ai
利用生成式 AI 加速您的电子学习开发。 Mindsmith 是一款课程创作工具，它使用生成式 AI 来轻松（且极其快速）地创建和共享学习内容。