替代项 - 1WorldSync

Stedger

stedger.com

我们的解决方案：Stedger 是一种最先进的 SaaS，可轻松与 Shopify、Prestashop 和 Magento 等领先的电子商务平台集成。我们的整合扩展到与这些电子商务商店相关的供应商和品牌。主要特点： 自动产品创建：客户只需选择产品即可快速创建产品。这减少了手动工作量和错误。实时库存和定价更新：我们通过不断将您的产品数据与供应商的数据同步，确保您的产品数据始终是最新的。这保证了实时库存可用性和准确的定价信息。自动直销订单：在连接的电子商务平台上收到的订单将自动通过 Stedger 进行传递。这些订单在不同的供应商之间智能分配，并无缝传输到他们的订购系统。为什么电子商务公司选择我...