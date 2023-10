Talking Ben the Dog là trò chơi mô phỏng được phát triển bởi Outfit7 Limited. Sử dụng trình phát ứng dụng BlueStacks để chơi trò chơi Android Talking Ben the Dog trên PC hoặc Mac. Ben là một giáo sư hóa học đã nghỉ hưu, thích ăn uống và đọc báo trong cuộc sống bình lặng, thoải mái của mình. Bạn sẽ phải quấy rối anh ta đủ lâu để anh ta gấp tờ báo lại trước khi phản ứng. Sau đó, bạn có thể nói chuyện với anh ấy, chọc tức anh ấy, cù anh ấy và thậm chí gọi điện cho anh ấy. Mặt khác, Ben lại vui mừng như một chú chó khi bạn đưa anh ấy đến phòng thí nghiệm. Ở đó, bạn có thể thực hiện các thí nghiệm hóa học bằng cách kết hợp hai ống nghiệm và xem kết quả hài hước. Ngoài ra còn có một phương pháp tục tĩu khiến anh ta ợ hơi, nhưng điều đó sẽ không khiến anh ta từ bỏ tạp chí của mình. Sau khi bạn lấy được tờ báo ra khỏi người anh ấy, anh ấy thậm chí sẽ lặp lại bất cứ điều gì bạn nói bằng giọng chó sủa của mình. Chơi Talking Ben the Dog trên PC hoặc trình duyệt web di động. Bắt đầu chơi trò chơi trực tuyến miễn phí trên now.gg.

Trang web: now.gg

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Talking Ben the Dog theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.