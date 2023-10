Make It Meme là một trò chơi vui nhộn trong đó bạn tạo và ghi điểm meme với bạn bè hoặc người chơi thực sự trực tuyến. Chỉ cần tạo hoặc tham gia sảnh và đợi người chơi khác tham gia. Khi trò chơi bắt đầu, mỗi người chơi sẽ nhận được một meme ngẫu nhiên và phải nghĩ ra chú thích hài hước trong thời gian nhất định. Sau đó, mỗi người chơi có 15 giây để đánh giá những tác phẩm meme này. Cuối cùng, meme nào được nhiều điểm nhất sẽ thắng vòng đó. Có 3 chế độ chơi để bạn lựa chọn: Bình thường, Cùng Meme và Thư giãn. Chọn chế độ mà bạn giỏi nhất và cho mọi người thấy khía cạnh hài hước của bạn! Đừng quên tải xuống các meme yêu thích của bạn và chia sẻ chúng với bạn bè của bạn! Meme Buddy là một nút để thể hiện tình yêu với meme yêu thích của bạn và trở thành Meme Buddy của nó! Khi nhấp vào nó, bạn sẽ nhận được một nửa số điểm của meme bạn thân làm phần thưởng. Có 3 chế độ trò chơi để bạn chọn: Bình thường, Cùng Meme và Thư giãn. Nhấp bằng nút chuột trái hoặc nhấn bằng ngón tay để chọn văn bản trường và nhập chú thích của bạn. Khi đến lượt bỏ phiếu, hãy sử dụng nút màu đỏ để tán thành, nút màu xanh để phản đối hoặc nút "Meh" để không cho điểm. Make It Meme được tạo bởi Prealpha. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki! Bạn có thể chơi Make It Meme miễn phí trên Poki. Make It Meme có thể chơi trên máy tính và các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng của bạn.

Trang web: poki.com

