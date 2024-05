Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho In The Doghouse trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

In the Doghouse là một trò chơi giải đố trong đó bạn sẽ phải giúp một chú chó nhỏ di chuyển quanh nhà. Để đưa chú chó của bạn đến cuối cấp độ, bạn sẽ cần di chuyển các phòng và hành lang xung quanh để tạo đường dẫn đến đích. Bạn chỉ có thể di chuyển những phòng trống. Con chó sẽ đi theo bất cứ nơi nào bạn đặt xương và đủ thông minh để đi thang máy lên xuống! Trò chơi Flash cổ điển này hiện đã quay trở lại với HTML 5 nên bạn có thể chơi bất cứ khi nào bạn muốn! Bạn có thể đưa chú chó đi qua tất cả các tầng của Chuồng chó một cách an toàn không?

Trang web: poki.com

