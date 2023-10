Final Ninja Zero là một game platformer hành động được tạo bởi Nitrome. Đây là phần tiền truyện của ninja cuối cùng mà bạn có thể chơi trên Poki. Trong trò chơi này, bạn sẽ vào vai Takeshi, người anh hùng tương tự trong trò chơi Final Ninja đầu tiên. Nó diễn ra bốn mươi năm trước các sự kiện của Ninja cuối cùng. Tìm hiểu thêm về quá khứ của Takeshi trong khi thành thạo các kỹ năng ninja của bạn. Có 24 cấp độ trong Final Ninja Zero. Chạy, nhảy, lẻn, sử dụng shurikens, móc và nhiều thứ khác để hoàn thành tất cả các cấp độ! Bạn đã sẵn sàng trở thành anh hùng cuối cùng trong Final Ninja Zero chưa? Di chuyển - Phím mũi tên A/D hoặc Trái/Phải Tàng hình - Phím mũi tên S hoặc Xuống Nhảy - Phím mũi tên W hoặc Lên Sử dụng móc - (Giữ) Nút chuột trái hoặc ngón tayFinal Ninja Zero đã được được Nitrome tạo dưới dạng trò chơi flash và sau đó được AwayFL mô phỏng bằng HTML5. Chơi các flash game khác của Nitrome trên Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Cave Chaos, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Đối tượng thử nghiệm màu xanh lá cây và Đối tượng thử nghiệm màu xanh lam

