Dumb Way to Die 3: World Tour bao gồm 5 trò chơi nhỏ thú vị sẽ kiểm tra kỹ năng của bạn! Ban đầu nó được phát triển bởi Metro Trains Melbourne và công ty Vận tải Công cộng Úc để dạy mọi người về sự an toàn và là phần thứ ba trong loạt phim Những cách ngu ngốc để chết. Trong Dumb Way to Die 3: World Tour, bạn được đặt ở trung tâm Dumbville, một thị trấn đầy rẫy nguy hiểm. Kiếm tiền bằng cách chơi các trò chơi nhỏ để sửa chữa những ngôi nhà bị hư hỏng và nguy hiểm ở Dumbville. Nguy hiểm ở khắp mọi nơi, nhưng bạn có thể cứu thế giới và giữ Dumbville an toàn bằng cách chơi Dumb Ways to Die 3: World Tour trên Poki! Điều khiển: Phím mũi tên - Di chuyển không gian - Nhảy/bayGiới thiệu về tác giả: Dumb Ways to Die 3: World Tour đã được tạo của Metro Trains Melbourne, có trụ sở tại Úc. Họ cũng là người sáng tạo ra Dumb Ways to Die và Dumb Way to Die 2: The Games.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Dumb Ways To Die 3: World Tour theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.