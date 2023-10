Catch the Candy là phiên bản làm lại của trò chơi Flash cổ điển do Yohoho Games tạo ra. Là một trò chơi giải đố cổ điển, Catch the Candy cho phép bạn sử dụng đôi chân co giãn và dính của mình để đẩy mình lên để bắt hết kẹo! Có 77 cấp độ với hình ảnh đầy màu sắc và cơ chế dựa trên dây thực tế. Hãy tiếp tục và thử trò chơi ngọt ngào gây ra bệnh tiểu đường này! Sử dụng dây - Giữ chuột trái Catch the Candy được tạo bởi Yohoho Games. Đây là trò chơi đầu tiên của họ trên Poki!

Trang web: poki.com

