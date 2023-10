Game of Sultans là một trò chơi nhập vai được phát triển bởi Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Bạn sẽ nắm quyền trong thời kỳ hoàng kim của Đế chế Ottoman. Bạn sẽ ngồi vào ghế lái với tư cách là Sultan hoặc Sultanah nếu bạn bước vào trong bộ trang phục sang trọng. Tham gia vào các cuộc gặp gỡ thú vị và đầy đam mê, giám sát Đế chế của bạn với sự hỗ trợ của các Viziers hiền triết, đồng thời nuôi dưỡng Thú cưng và Người thừa kế của bạn để phục vụ Đế chế! Cũi thú cưng của tòa án hiện đã mở cửa! Chơi với những thú cưng tận tụy của bạn và thả chúng vào thiên nhiên! Nếu bạn đối xử tốt với họ, người dũng cảm nhất sẽ sát cánh bên bạn và bảo vệ đế chế! Những người hấp dẫn nhất thế giới đến gặp bạn, nhưng ai sẽ chiếm được trái tim bạn? Viết câu chuyện tình yêu của bạn sau khi chọn người bạn tâm giao của bạn! Điều gì có thể tốt hơn việc bảo tồn di sản của bạn và thúc đẩy sự thành công của con cái bạn? Khi chúng đủ lớn, hãy gả chúng cho những người thừa kế của bạn bè bạn để hình thành mối liên kết bền chặt! Chơi Game of Sultans trực tuyến trên PC hoặc thiết bị di động mà không cần tải xuống. Sử dụng trình duyệt web để chơi trò chơi Android. Bắt đầu chơi trò chơi trực tuyến miễn phí trên now.gg.

Trang web: now.gg

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Game of Sultans theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.