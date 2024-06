Chơi trò chơi CATAN yêu thích của bạn mọi lúc, mọi nơi: trò chơi cờ gốc, trò chơi bài, bản mở rộng và 'CATAN – Rise of the Inkas', tất cả trong một ứng dụng! Sau một chuyến đi dài đầy thiếu thốn, tàu của bạn cuối cùng đã đến được bờ biển của một hòn đảo chưa được khám phá. Tuy nhiên, những nhà thám hiểm khác cũng đã đổ bộ lên Catan: Cuộc đua định cư trên đảo đã bắt đầu! Xây dựng đường sá và thành phố, buôn bán khéo léo và trở thành Lãnh chúa hoặc Quý cô của Catan! Tiếp tục cuộc hành trình đến vũ trụ Catan và cạnh tranh trong những trận đấu tay đôi thú vị với những người chơi từ khắp nơi trên thế giới. Trò chơi board game cổ điển và trò chơi bài Catan mang lại cảm giác thực sự trên bàn cho màn hình của bạn! Chơi bằng tài khoản Catan Universe trên thiết bị bạn chọn: Bạn có thể sử dụng thông tin đăng nhập của mình trên nhiều nền tảng máy tính để bàn và thiết bị di động! Trở thành một phần của cộng đồng Catan rộng lớn trên toàn thế giới và cạnh tranh với những người chơi từ khắp nơi trên thế giới và trên tất cả các nền tảng được hỗ trợ. Trò chơi cờ bàn: Chơi trò chơi bảng cơ bản ở chế độ nhiều người chơi! Tham gia cùng hai người bạn của bạn với tối đa ba người chơi và đối mặt với tất cả các thử thách trong “Arrival on Catan”. Làm cho mọi thứ trở nên thú vị hơn bằng cách mở khóa Basegame đầy đủ; các bản mở rộng “Thành phố & Hiệp sĩ” và “Người đi biển”, mỗi bản mở rộng dành cho tối đa sáu người chơi. Gói kịch bản đặc biệt chứa các kịch bản “Vùng đất bị mê hoặc” và “Kênh đào vĩ đại” thậm chí còn bổ sung thêm tính đa dạng cho trò chơi của bạn. Phiên bản trò chơi 'Rise of the Inkas' là một thử thách thú vị khác dành cho bạn, vì các khu định cư của bạn sẽ bị diệt vong trong thời kỳ hoàng kim. Khu rừng nuốt chửng những dấu hiệu của nền văn minh nhân loại và đối thủ của bạn nắm bắt cơ hội để xây dựng khu định cư tại địa điểm mà họ khao khát. Trò chơi bài: Chơi trò chơi giới thiệu trò chơi bài 2 người nổi tiếng “Catan – The Duel” trực tuyến miễn phí hoặc làm chủ trò chơi “Arrival on Catan” miễn phí, để mở khóa vĩnh viễn chế độ chơi đơn chống lại AI. Tải trò chơi bài hoàn chỉnh dưới dạng mua trong trò chơi để chơi ba bộ chủ đề khác nhau với bạn bè, bạn bè của người hâm mộ khác hoặc các đối thủ AI khác nhau và hòa mình vào cuộc sống nhộn nhịp trên Catan. Đặc trưng: - Giao thương – xây dựng – định cư – Trở thành Chúa tể Catan! - Chơi trên tất cả các thiết bị của bạn bằng một tài khoản. - Trung thành với phiên bản gốc của board game “Catan”, cũng như game bài “Catan – The Duel” (hay còn gọi là “Rivals for Catan”) - Thiết kế hình đại diện của riêng bạn. - Trò chuyện với những người chơi khác và thành lập bang hội. - Tham gia vào các mùa và giành giải thưởng tuyệt vời. - Chơi để kiếm được nhiều thành tích và mở khóa phần thưởng. - Nhận thêm các bản mở rộng và chế độ chơi khi mua hàng trong trò chơi. - Bắt đầu rất dễ dàng với hướng dẫn toàn diện. Nội dung chơi miễn phí: - Trận đấu cơ bản miễn phí với hai người chơi khác - Giới thiệu trò chơi miễn phí trận đấu Catan – Cuộc đấu tay đôi với người chơi - “Đến Catan”: Vượt qua các thử thách trong mọi lĩnh vực của trò chơi để nhận thêm mặt trời Catan đỏ. - Bạn có thể sử dụng Catan suns để đấu với máy tính. Mặt trời màu vàng của bạn tự nạp lại năng lượng.

Trang web: catanuniverse.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Catan Universe theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.