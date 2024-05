Tính năng Tính lương bằng thẻ tín dụng từ Zil Money cho phép bạn trả lương cho nhân viên đúng hạn và kiếm lại tiền mặt. Ngoài ra, hãy xóa khoản tài trợ tiền lương bằng phí thẻ tín dụng như một chi phí kinh doanh. Cải thiện dòng tiền và sự hài lòng của nhân viên với giải pháp linh hoạt này. Zil Money được thiết kế để giúp người dùng quản lý thanh toán đơn giản và hiệu quả. Bạn có thể tận hưởng các tùy chọn thanh toán đa dạng như ACH, chuyển khoản, séc điện tử, séc có thể in được, v.v. Nền tảng này cũng cho phép bạn tùy chỉnh và in séc ngay lập tức trên giấy tờ trắng bằng máy in thông thường tại văn phòng hoặc nhà của bạn. Zil Money là công ty công nghệ tài chính, không phải ngân hàng hay thành viên FDIC. Zil Money cung cấp dịch vụ ngân hàng thông qua quan hệ đối tác với các ngân hàng thành viên FDIC, Ngân hàng Thung lũng Silicon và Ngân hàng Quốc gia Texas.

Trang web: zilmoney.com

