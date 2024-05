WhoIsHostingThis.com là một công cụ quản trị trang web cho phép bạn khám phá máy chủ web mà bất kỳ trang web nào sử dụng. Hầu hết các công cụ quản trị trang web đều gặp khó khăn với câu hỏi đơn giản này: ai thực sự lưu trữ một trang web? Ví dụ: NetCraft.com có ​​thể mang lại cho bạn ấn tượng rằng HostGator.com được quản lý bởi The Planet. Rõ ràng là không phải - nó được lưu trữ bởi HostGator! -nhưng họ thuê không gian trong phạm vi trung tâm dữ liệu của The Planet. Việc biết máy chủ web thực sự là vô giá nếu bạn cần đưa ra khiếu nại DMCA, giấy tờ phỉ báng hoặc báo cáo một cuộc tấn công DDoS trong trường hợp khẩn cấp. WhoIsHostingThis.com sử dụng nhiều nguồn dữ liệu để cung cấp kết quả chính xác hơn cũng như cung cấp đánh giá về các thương hiệu lưu trữ web, công cụ so sánh dịch vụ lưu trữ và dịch vụ gỡ xuống DMCA. Công cụ này đã được giới thiệu trên New York Times, LifeHacker và Download Squad. Nó cũng được chính phủ Anh và Hiệp hội Cảnh sát trưởng Anh sử dụng để theo dõi các máy chủ trang web.

Trang web: whoishostingthis.com

