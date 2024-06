Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho What Font Is trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Công cụ Font Finder của What Font Is là một giải pháp được hỗ trợ bởi AI cho phép người dùng xác định phông chữ từ bất kỳ hình ảnh nào. Công cụ này tự hào có một danh mục chứa hơn 900.000 phông chữ được lập chỉ mục, có thể là phông chữ thương mại hoặc miễn phí. Người dùng chỉ cần tải hình ảnh lên và chọn phông chữ họ yêu cầu, sau đó Font Finder AI sẽ hiển thị hơn 60 phông chữ tương tự có thể tải xuống hoặc mua được. Công cụ sử dụng AI tiên tiến để nhận dạng phông chữ trong 90% trường hợp và 10% lỗi còn lại, hình ảnh chất lượng thấp thường là nguyên nhân. Hệ thống có khả năng phát hiện phông chữ bất kể nhà xuất bản, nhà sản xuất hay xưởng đúc, cho phép người dùng tìm kiếm phông chữ bị thiếu cụ thể từ các nguồn do khách hàng cung cấp hoặc xác định phông chữ mà họ thấy hấp dẫn về mặt hình ảnh. Công cụ này cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, trong đó hình ảnh được tải lên có thể được cắt, tối ưu hóa và nhập để thu được kết quả. Công cụ Font Finder cũng bao gồm các tính năng bổ sung như trình tạo phông chữ trên web, trình chỉnh sửa hình ảnh để phân tách các chữ cái và điều chỉnh độ sáng cũng như chức năng tìm kiếm theo giá để lọc phông chữ dựa trên giá thành của chúng. Công cụ Font Finder phù hợp với các nhà thiết kế, nhà tiếp thị và bất kỳ ai làm việc với phông chữ thường xuyên và yêu cầu cách xác định phông chữ chính xác và đáng tin cậy. Với cơ sở dữ liệu font chữ lớn và hệ thống AI tiên tiến, Font Finder được coi là một trong những công cụ tìm font chữ tốt nhất.

Trang web: whatfontis.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với What Font Is theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.