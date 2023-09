Tripadvisor, Inc. là một công ty du lịch trực tuyến của Mỹ vận hành một trang web và ứng dụng di động có nội dung do người dùng tạo và một trang web mua sắm so sánh. Nó cũng cung cấp dịch vụ đặt phòng khách sạn trực tuyến và đặt chỗ vận chuyển, chỗ ở, trải nghiệm du lịch và nhà hàng. Trụ sở chính của nó ở Needham, Massachusetts.

Trang web: tripadvisor.com

