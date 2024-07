Hiệp hội Báo chí Tự do Sinh viên là một tổ chức phi lợi nhuận do các nhà báo kỳ cựu điều hành nhằm giúp đỡ các nhà báo mới vào nghề. Với trang web tin tức giáo dục đại học của chúng tôi, The College Fix, chúng tôi làm việc với các nhà văn ở độ tuổi đại học với mục đích xác định và hỗ trợ những người trẻ muốn cải thiện hoạt động báo chí trong khuôn viên trường, khám phá sự nghiệp trong lĩnh vực truyền thông và cam kết tuân thủ các nguyên tắc của một nền báo chí tự do. xã hội.

Trang web: thecollegefix.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với The College Fix theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.